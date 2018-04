Reinventar-se després de la mort d'un fill

La vida de la Kimi Turró, i de la seva família, es va capgirar el 24 de gener de 2009, quan el seu fill Adrià Roca Turró va morir en un accident de moto a Banyoles, 29 dies abans de complir els 18 anys. D'aquell fet tràgic, ha sorgit una dona transformada que ha trobat la manera de compartir el seu procés de superació vital amb la publicació d'un llibre, T'estimo. Gràcies, en el qual va treballar dos anys.



«És molt dur tornar a reviure el patiment que va suposar la mort de l'Adrià, el meu fill, però ho he de fer per poder exposar la meva transformació»



Pocs mesos després de l'accident, dintre la teràpia a què es va sotmetre, va escriure un text que li va fer veure que, «tot i la foscor, hi havia una mica de llum». «Vaig tenir la sensació que alguna cosa es movia a dins meu i que escriuria un llibre», va recordar ahir; una sensació que li va donar força per comprendre que la seva experiència podia ser útil per a altres persones en una situació similar. Un procés de reconversió del dolor que va comparar amb la seva professió de xarcutera, a la qual es dedica a Banyoles fa més de 30 anys, «on sempre he transformat les coses, he transformat la carn, i sentia que podia fer alguna cosa perquè la mort no és quedés simplement en una mort». Abans, però, va afrontar dos anys de dol, durant els quals va buscar eines per tirar endavant. Primer va ser la teràpia i després, tal com va recordar amb precisió, «el 24 octubre de 2014 em vaig atrevir a anar al primer taller de creixement personal».



«La mort del meu fill va suposar que la meva vida fes un gir de 360 graus. Vaig passar per un procés de dolor,

desesperació i tristesa, i fer-me un munt de preguntes: per què

em tocava a mi viure aquella situació?»

Abans de la teràpia, Kimi Turró no havia escrit mai i agraeix el suport de correcció que ha rebut per al seu primer llibre, que «està escrit amb la meva veu, sentiments i emocions». Des que el va publicar, l'autora ha tingut un retorn «emocionant» de les persones que l'han llegit i va subratllar que la seva lectura «genera molt amor i gratitud».



«Em quedo amb el seu riure contagiós, una de les seves virtuts més grans, i amb el fet que era una bona persona, de la qual cosa estic molt orgullosa com a mare»



El camí de l'escriptura el va començar alhora que s'introduïa en un mètode hawaià (Ho'oponopono) que, tal com va explicar, implica «acceptar la situació i fer-se responsable de la vida». D'ell n'ha extret les paraules «ho sento, perdona'm, gràcies, t'estimo», impreseses en uns adhesius que ja tenen una segona versió amb els verbs «accepto» i «confio».



«Quan vius la pèrdua de tan a prop t'adones que tot és volàtil, que avui sí i demà no ho sé. Quan ets conscient d'aquestes paraules i n'entens el significat canvies la teva actitud davant la vida»

El volum compta amb una versió en audiollibre en castellà i en català amb les veus de la periodista Montse Raya i l'actriu Cristina Cervià, respectivament; així com un e-book en anglès, català, castellà i francès. Entrellaçat amb tot això, l'autora hi ha introduït la col·laboració solidària amb un projecte adreçat a infants, el que realitza l'ONG Xaropclown als centres hospitalaris.