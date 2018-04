Els gironins denuncien 14 robatoris de mòbils cada dia

Els telèfons mòbils són un objecte indispensable en l'actualitat per a bona part de la població i, alhora, els lladres també troben en aquests aparells un objecte de desig ja que el poden revendre i obtenir-ne un bon botí.

Durant l'any passat a la Regió Policial de Girona es van presentar fins a 5.157 denúncies de robatoris d'aquests aparells, un 3% més que l'any 2016. Això representa més de 14 telèfons sostrets cada dia. El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari dels Mossos Josep Milan, destaca però que d'aquestes demandes «moltes serien falses».

I és que sovint la policia es troba que una persona denuncia un robatori amb violència i en canvi aquest acaba essent fals i tot per acabar cobrant l'assegurança. Quan això succeeix, el denunciant pot acabar acusat de simulació de delicte o estafa. El comissari posa d'exemple també casos amb els quals s'han trobat de denúncies falses en el mateix moment que la persona els va a posar la demanda pel robatori, ja que quan els mateixos agents que reccullen la informació truquen al telèfon en teoria desaparegut «la persona el duu a al butxaca».

Quan les denúncies són sobre un fet cert, els Mossos d'Esquadra en analitzar la casuística troben que molts dels mòbils són sostrets en furts fruit del descuit, en robatoris violents al carrer, en domicilis. El mes de febrer del 2014, els Mossos d'Esquadra van començar l'anomenat dispositiu Saldo, que es va iniciar a l'ABP del Gironès amb l'objecitu de perseguir els lladres de mòbils i que consisteix a comprovar l'IMEI de l'aparell,

Els agents també localitzen aparells robats en identificacions fora del dispositiu, per exemple al carrer quan veuen quelcom sospitós i, llavors, els comproven el telèfon.

Si els Mossos en comprovar l'IMEI troben que tenen el telèfon denunciat com a robat, la persona pot acabar imputada o detinguda, naturalment depenent de la casuística de cada cas. L'IMEI és de fet com el número de vestidor del mòbil, que es demana quan s'imposa una denúncia per sostracció de mòbil. Gràcies a la feina de la policia, s'han recuperat 298 telèfons durant el 2017. Una xifra que el comissari considera destacada.

Josep Milan diu que els aparell es troben sovint perquè els entrega a la policia algú que se l'ha trobat però també gràcies a la feina que fa la policia amb el contacte permanent amb les botigues de segona mà, botigues de compravenda a internet o de reparació, entre d'altres. L'altra tasca que també ha permès recuperar alguns terminals és quan s'identifica algú al carrer.



Un gran negoci

El comissari remarca que el negoci dels robatoris dels telèfons mòbils mou realment xifres molt importants d'euros. Perquè de les denúncies presentades l'any passat si totes fossin certes «parlaríem d'un milió d'euros», ressalta. I destaca que «per cada mòbil que desapareix no desapareix, sinó que algú hi col·locarà una targeta nova i a qui li han robat n'acabarà comprant un de nou» i, per tant, en la seva opinió, es tracta d'un negoci que mou xifres molt importants.