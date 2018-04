Localitzen una fàbrica d'envasat de llet falsa per a nadons a Sant Julià de Ramis

La Policia Nacional ha desmantellat una fàbrica d'envasat de llet falsa per a nadons en una nau de Sant Julià de Ramis. En total, han comissat vuit tones de llet en pols. Aquest producte es col·locava en caixes de cartró impreses amb noms de conegudes marques internacionals.



En total, els agents han detingut quatre persones, tres de les quals han ingresssat a presó. Aquests s'encarregaven de segellar les caixes i després posaven una marca o una altra, depenent del país on s'enviava. Eren tot marques conegudes. El producte era enviat sobretot a la Xina a través d'una empresa de transports polonesa.



La substància no era nociva per a la salut però, tot i això, com diu la policia, no comptava amb els nutrients necessaris per alimentar de manera efectiva un lactant. I, a més, en ser un envasat clandestí, era fabricada sense cap mesura d'higiene ni de seguretat alimentàries. Cosa que pot provocar que si un bebè en beu, ingereixi algun tipus de traça no controlada en nadons al·lèrgics o amb qualsevol altra afecció.



Aquesta llet en pols havia estat comprada a l'engròs, per només un euro al quilo, a través d'una pàgina web polonesa i que envia el producte a la ciutat de Barcelona.



La descoberta d'aquesta fàbrica de llet falsa per a nadons s'ha pogut fer a través d'una operació conjunta entre agents de la Policia Nacional i l'Europol, que han col·laborat en l'operació de desmantellament de la factoria de Sant Julià de Ramis.





?? Así desmantelamos en #Girona una fábrica de envasado de leche falsa para bebés. Han sido intervenidas 8 toneladas de leche en polvo con las que se rellenaban cajas de cartón impresas con nombres de conocidas marcas internacionales. 4 detenidos pic.twitter.com/ES62iXbLnq — Policía Nacional (@policia) 21 de abril de 2018



Procedents de Polònia

Palets amb 13.320 caixes de llet

Adaptats al país on venien

La llet anunciada a Internet

La investigació va començar gràcies a una informació remesa per Europol on s'alertava d'una organització criminal, formada per ciutadans polonesos, especialitzada en la falsificació de llet per a nadons d'entre un i tres anys.A Polònia, la policia ja havia desmantellat una planta d'envasat de llet falsa però no havien aconeguit detenir cap dels integrants. Aquest fet va provocar que el grup criminal canviés la seva ubicació i vingués fins a Catalunya. Els agents van detectar que, a través d'un portal web de Polònia i fora dels canals legals de distribució, s'estava oferint la suposada llet en pols a l'engròs, i que s'havia establert Barcelona com a punt de lliurament de la mercaderia.Després de diverses gestions, la policia va saber que dos membres de l'organització tenien previst viatjar a Barcelona des de Polònia. I, un cop a Espanya, la Policia va esbrinar que els investigats s'havien desplaçat fins a Sant Julià de Ramis, on es van reunir amb un possible comprador amb el que van accedir a una nau. Davant d'aquests fets, els agents van decidir desplegar un operatiu urgent i van escorcollar nau.A dins hi van trobar palets plens de caixes amb la llet falsa per a nadons. En total, van trobar 30 palets amb 13.320 caixes de llet en pols de diferents marques falses preparades per a la seva distribució i venda, 12.090 caixes de cartró contenidores de packs de llet, 15.000 caràtules de cartró, 24 caixes de cartró que contenien 2.000 culleretes dosificadores de plàstic, 2.000 barres de cola tèrmiques i dues màquines per fondre les barres de cola.A més, van escorcollar un habitatge a Lloret de Mar on van trobar molta documentació relacionada amb aquesta activitat il·lícita.Els agents van arrestar quatre individus, tots ells de nacionalitat polonesa i amb antecedents a Alemanya i Polònia. Un d'ells és un delinqüent «extremadament perillós», segons la policia, per la seva vinculació amb delictes contra les persones a Polònia. Tres dels detinguts han entrat a presó.Els agents han constatat que l'organització adquiria la substància a granel a Polònia, a un cost d'un euro per quilo, i era importada fins a Espanya al costat de caixes de cartró impreses amb noms de conegudes marques internacionals i els seus embalatges interiors.Un cop al magatzem, i sense complir cap requisit de salubritat i higiene, emplenaven manualment els embalatges interiors amb 600 grams de producte i els introduïen en caixes que imitaven conegudes marques especialitzades. Les caixes eren segellades amb cola i sistemes tèrmics per ser emmagatzemades fins al moment de la seva distribució.Aquesta llet en pols falsa era anunciada a través de canals digitals. La Xina era el seu principal destinatari i la distribució es realitzava a través d'una empresa de transports polonesa. Els arrestats adaptaven la comercialització amb el país demandant, per a la qual cosa envasaven en diferents formats i empraven diverses marques en funció de la popularitat. El preu de venda per caixa era de 10 euros i la caixa contenia 600 grams.