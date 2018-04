Postal d'Estrasburg

Els que no caminencamps a través

Ha arribat el bon temps. Que agradable és caminar, camp a través, pels paisatges de l´Empordanet. Mentre ho faig recordo que tinc amics en presó preventiva que no ho poden fer. Una presó preventiva abusiva, sense justificació. Molts d´ells van ser elegits com a representants dels ciutadans en unes eleccions. Molts van pensar molt què fer, fins a l´últim moment, i van decidir arriscar-se a aquesta situació.



Govern o govern

Hi va haver un temps per plantejar referèndum o referèndum. Ja es va fer. I es va validar el mapa polític català el passat desembre. Ara, govern o govern. Queda un mes just de marge per formar-lo. En soc del tot partidari. Un govern ferm en les seves idees i el programa que el va fer guanyador. Un govern que aixequi la massacre del 155 i sigui plataforma per eixamplar les majories polítiques i per fer política amb el que tenim. Prat de la Riba, Tarradellas... sabien que per començar es necessita paper de carta amb el membret de la institució. I després ve la resta, sense renúncies. Prat de la Riba i Tarradellas volien una cosa, ara se´n vol una altra. Al final d´una setmana d´hiperventilació del govern del Partit Popular, les paraules em semblen d´un altre planeta. Però mai, mai, s´ha de renunciar a argumentar, mantenir posicions i enraonar. Quina bella paraula enraonar: raonar entre diferents. Aquesta paraula no existeix en altres idiomes.



Agregant totes les dades

Alguns ja s´han alçat a criticar el PNB perquè no ha presentat una esmena a la totalitat als pressupostos de l´Estat. Convé conèixer el calendari: el 26 d´abril es votaran les esmenes a la totalitat en el Ple del Congreso, el 22 de maig és l´últim dia per formar govern i evitar unes noves eleccions (i per aixecar el 155) i el 24 d´abril és el dia de les votacions finals dels pressupostos al Congrés abans de ser enviats al Senat.

Per prendre decisions complexes, és bo agregar totes les dades. I saber que la clau de pas el PNB la controla el 24 de maig pot ajudar a entendre les decisions. Són gent discreta que han ajudat en tot el que se´ls ha demanat. Alguns dels amics que estan a la presó ho saben prou bé.



El final d´ETA

La notícia que s´esperava des de fa quasi cinc dècades i 857 assassinats. Celebro que mai el nacionalisme català ha contemporitzat amb el terrorisme d´ETA.

En els últims anys s´han produït algunes fotos que s´haurien pogut evitar i segurament neixen més de la ignorància i la desmemòria. No en soc gens d´indulgent amb els que van matar.

S´ha explicat poc i tots hem sigut púdics, però l´amenaça i el tret alguns cops van passar molt a prop. I algun local va assenyalar. Temps a superar. Temps que no han portat enlloc.



Manuel Valls

No seré jo el que em sumi a una crítica de vol gallinaci per dir que un diputat francès nascut a Barcelona i desvinculat de la ciutat des de petit no pot ser alcaldable de la ciutat. Simplement no el veig familiaritzat amb la ciutat. I seria molt bo que la campanya de les municipals de maig de 2019 estigués centrada en la política municipal –apassionant en una ciutat com Barcelona– i no en el xoc identitari (que és el que busquen els taronges).

De Valls se n´ha de destacar un tret biogràfic poc comentat: no va sol·licitar el passaport francès fins que va tenir 18 anys. Ens és difícil d´imaginar, ara per ara, un president que vivint des de petit aquí, no hagués demanat la nacionalitat fins als 18 anys.

Valls va errar, i molt, presentant-se a les eleccions primàries del Partit Socialista francès. Perquè les seves idees aleshores ja no casaven amb unes bases molt escorades a l´esquerra (i que han deixat el partit amb la pell i l´os).

De fet, Emmanuel Macron, antic militant i ministre socialista, avui és president de França precisament perquè no es va presentar a les primàries socialistes, on també hauria estat abatut per moderat. Interessant tema d´anàlisi quan els militants d´un partit estan més escorats que la base electoral. Una melancolia del passat i del que fou i ja no és deu explicar aquesta radicalització.



Carolina Bescansa

Aquesta setmana la diputada de Podemos ha quedat molt mal parada enviant per error i des del seu compte de Telegram un pla de conspiració amb totes les de la llei.

Aquesta esquerra que li agrada jugar a Joc de trons... Amb contractes per escrit. Aquests teòrics de la política una mica deshidratats en la pràctica de la política.

Recordo el començament de la legislatura curta quan, en una reforma legislativa molt concreta, la col·lega Bescansa volia reformar el sistema electoral espanyol de dalt a baix.

Havia tret els seus papers del despatx de la Complutense i els havia convertit en una esmena de pàgines i pàgines a una llei. Ens va trucar divendres perquè votéssim l´esmena dimarts. Una superioritat (pretesa) dominava aquella pulsió reformadora. Ningú la va seguir. A més de l´esmena, has de tenir vots, raons i un bon tracte humà. Va quedar ofesa. A veure si la veiem pel grup mixt.



El ciutadà Lluís Puig

La reacció del Govern central arran de la participació del conseller Lluís Puig en un acte literari a la delegació del govern català a Brussel·les exemplifica la miopia política i la caricatura fàcil que es pot fer d´ells.

El ciutadà Lluís Puig, no privat de llibertat de moviments per decisió de la justícia belga, ha fet saltar els ploms del Govern central per entrar en un edifici públic sense restriccions d´accés. Un acte públic.

La ira sembla que domina el gabinet d´anàlisi de la Moncloa, més que el diagnòstic i la proposta política. Lluís Puig va assistir a un homenatge a Manuel de Pedrolo i arran dels fets ocorreguts és bo recordar una frase seva: «La llibertat no és fer el que tu vols sinó no haver de fer el que els altres volen».