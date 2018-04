Apareixen pintades nazis en un casal popular de Ripoll

La façana del Casal Popular La Metxa de Ripoll va patir pintades nazis la nit de divendres a dissabte. Abans de la mitjanit hi van dibuixar creus gammades tant a la plaça de la Llibertat com als carrers col·laterals dels Ases i Tallaferro.

A més de simbologia nazi, també hi van fer inscripcions amb frases com «Hael Hitler». Diversos membres d'aquest Casal van demanar a través de les xarxes socials que l'Ajuntament de la localitat condemni aquesta acció i esborri les pintades, tal com va fer fa un mes amb unes que van aparèixer signades amb el nom d'Arran, col·lectiu relacionat amb el Casal La Metxa.

El regidor de l'àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer va respondre amb la seva repulsa envers «qualsevol tipus de pintada que embruti les parets i façanes de la nostra població», alhora que convidava a Arran Ripollès a denunciar-ho al ple que se celebrarà demà. La nit de dissabte a diumenge les mateixes pintades van ser replicades amb senyals de prohibició o directament ratllades.

Vilatans de Ripoll van advertir de la presència de joves d'estètica neonazi pel poble la tarda de divendres. També es van fer algunes pintades en altres indrets de Ripoll, com per exemple al passeig de la Farga Catalana o bé al municipi de Campdevànol.