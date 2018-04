L'hotelàs de Sant Pol s'esmena

Va ser el destí», diu en un espanyol molt perfecte Margarita Alijeva, lituana. Des del desembre de 2017 dirigeix (oficialment n'és la General Manager) l'allotjament de cinc estrelles gran luxe Alàbriga Hotel & Home Suites, que no sense polèmica aleshores va aconseguir obrir les portes a la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. Al seu despatx s'hi accedeix per una porta camuflada enmig d'un pany de paret folrat d'una tela noble carregada de sanefes. Convida a un cafè, servit en una tassa de cafè i que, ves, té gust de cafè.

– Es va crear el fals mite que aquí no pots venir si no tens un helicòpter... – diu; aleshores l'interromp un treballador, que entra a la sala d'improvís.

– Marc, després – i en Marc va fent.

– Marc, he dit que després – i en Marc abandona el despatx com una exhalació, sense dir ni piu, la confirmació que rere el somriure permanent d'Alijeva, que ha treballat en establiments top del seu país, de Londres i de les Illes Balears i Canàries, es camufla autoritat lituana, que li devia anar molt bé a l'hora de renovar diversos responsables d'àrees estratègiques («hi ha reptes que uns superen... i els altres no», assevera, i torna a somriure).

Inicialment la posada en marxa d'aquest negoci que lidera el tycoon (paraula anglesa que defineix els empresaris d'èxit) alemany d'ascedència russa Valeri Scherer, promotor, també, del controvertit xalet de la platja del Golfet, a Palafrugell, es preveia per a l'estiu del 2016; però les obres es van complicar fins al punt que l'Ajuntament va haver d'aturar-les en dues ocacions per vulneracions de la normativa. Al fil d'això Alijeva reconeix que els primers mesos del «món Alàbriga» –que també va topar amb el recel dels veïns, tips d'obres i que veuen en l'hotelàs un projecte d'una altra dimensió– van ser «de rodatge» i no pas fàcils, perquè la dilació de les obres va tensar la relació amb l'Ajuntament, ara més relaxada (diu Alijeva que estan a punt de tancar un acord de col·laboració amb la corporació).



Suecs, russos... i catalans

L'any passat –l'establiment va tancar els mesos d'hivern– l'ocupació es va situar entre el 56 i el 60% (l'Alàbriga disposa d'una trentena d'habitacions; la més petita fa 80 m2); xifres que no són per llançar coets i que Alijeva s'ha proposat superar «folgadament» aquest 2018. El 2017 van tenir suecs, noruecs, alemanys, francesos, russos i espanyols, «sobretot» catalans. «Ens agrada molt que vinguin catalans», afirma, somrient, la General Manager en observar la cara que posa el seu interlocutor, però els últims mesos l'Alàbriga també s'ha promocionat en mercats un pèl més remots, com els Emirats Àrabs Units, on van «a vendre Costa Brava», assegura. I repeteix a continuació, com un mantra: «Som accessibles, estem oberts; no vam comunicar prou, ara sí; per a nosaltres la gent d'aquí compta; tenim habitacions de 80 metres quadrats a 350 euros i menús per 50; el mite és fals».

– I l'estiu com anirà?

– A hores d'ara ja estem al 50% i comptem millorar, perquè la tendència, ara, és reservar gairebé d'un dia per l'altre.



Alàbriga Travel; festival de cine

La posada en marxa d'una agència de viatges pròpia, Alàbriga Travel, confirma la tesi, apunta Margarita Alieva, que l'hotel té «molt d'interès» a promocionar la costa de Girona a l'exterior.

– I què diuen els àrabs, per cert?

– Queden bocabadats.

– Sí?

– Sí, no en dubti.

Sigui com sigui, Alàbriga Travel contractarà «guies locals» que organitzaran tours al litoral, no només per als clients de l'hotel, sinó per a «tothom que vulgui», explica Alijeva. Més: Svetlana Scherer, parella de Valeri i relacions públiques de l'hotel de Sant Pol, intensifica els contactes amb entitats locals –Alijeva cita la Fundació Mona de Riudellots– i amb els ministeris de cultura espanyol i rus per programar en el futur un festival de cinema «que durà artistes internacionals a la Costa Brava». És el «món Alàbriga».