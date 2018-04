Un olotí ha creat una aplicació de mòbil que permet la geolocalització dels clients

L'emprenedor olotí Aleix Lagares Tané ha entrat dins del programa Internacional Explorer del Banc de Santander. La idea és buscar talent jove i la generació de projectes innovadors en un entorn digital obert i col·laboratiu.

El programa premiarà els 50 millors projectes amb viatges a Silicon Valley i amb 83.000 ? en premis per tal de finançar els projectes més innovadors i trencadors.

La proposta de Lagares és la creació d'una aplicació mòbil centrada en les empreses locals i els seus productes. El propòsit de l'emprenedor és dur a terme la prova pilot a Olot.

Creu que la capital de la Garrotxa ha de ser el punt de partida del seu projecte, ja que compleix a la perfecció les bases que necessita perquè l'aplicació tingui èxit. Això comporta tenir un nucli comercial important i un gran volum de persones consumidores dels productes de proximitat, així com empreses creadores de productes amb denominació d'origen.

El jove vol incorporar perfils empresarials, però també perfils personals, on ambdues bandes podrien obrir una nova via de comunicació directa a través de missatges. També inclouria una tecnologia anomenada Geofencing, on l'essència és la geolocalització vinculada a les notificacions push.

L'essència del geofoencing és la geolocalització. És a dir, rodejar, ombrejar i cercar en una zona o àrea geogràfica de manera virtual. El territori geolocalitzat està vinculat a una aplicació per mòbil, la qual permet saber quan una persona ha entrat en el perímetre establert.

Per exemple quan un client passa el semàfor de la plaça Clarà, el botiguer del carrer Sant Rafel ho detecta amb el mòbil i li pot començar a enviar missatges push.

Són missatges molt curts que informen de promocions comercials. El geofencing pot abastar una ciutat sencera o només el carrer, en el qual l'usuari té el negoci.

La geolocalització és molt sensible i efectiva, tal com passa amb el nou sistema de missatges push. Aquests missatges poden contenir ancoratges a pàgines dissenyades expressament per a una campanya determinada.

L'Aleix ja té el primer prototip de connector virtual entre clients i botiguers. Ara, l'està posant en pràctica i hi fa els últims retocs amb l'ajuda d'alguns dels seus clients de l'agència de màrqueting que ja té actualment a Olot.

Una vegada tingui validat el prototip i el model de negoci, el vol començar a desenvolupar per treure'l a les principals plataformes de descàrrega d'Apple i Android. Lagares ha batejat el projecte amb el nom de POPUO, les sigles signifiquen Purchase Online – Pick Up Offline, que significa comprar online i recollir offline. L'eslògan del projecte el podem veure al web de l'aplicació: www.popuoapp.com, «Redefinint el comerç local». El programa de l'Explorer «Joves amb Idees» finalitza el juny i en cas de ser guanyador del seu centre, el parc de recerca de la UAB, passaria a la ronda a escala nacional. En aquesta optaria als premis estatals, on podria ser premiat amb el finançament del projecte.