La població segueix creixent amb 5.637 empadronats més en un any

Les comarques gironines continuen guanyant habitants per quart any consecutiu. El 2017 van arribar 5.637 persones més, un creixement del 0,75%. Així, a 1 de gener de 2018, la província de Girona tenia 761.353 habitants quan un any abans el padró era de 755.716. L'augment ha estat progressiu des del 2014, any amb 756.156 habitants, el 2015 amb 753.054, el 2016 amb 753.576, el 2017 amb 755.716 i ara 761.353.

Segons l'avanç provisional de l'estadística el Padró Continu publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), dels 761.353 inscrits un 81,1% són de nacionalitat espanyola i un 18,9% estrangera. Mentre a 1 de gener de 2017 els espanyols inscrits a la demarcació eren 614.826 ara en són 617.183 (2.357 més) mentre els estrangers han passat de 140.890 a 144.170 (3.280 habitants més).

Dels 144.170 estrangers, 52.429 procedeixen del continent africà, 52.396 de l'europeu, 28.376 de l'americà, 10.863 de l'asiàtic i 97 d'Oceania mentre 9 són apàtrides. Per països, el col·lectiu més nombrós a les comarques gironines és el del Marroc (37.023), seguit dels procedents de Romania (14.182), Hondures (10.831), Gàmbia (7.002), França (6.482) i Rússia (6.044), entre altres.