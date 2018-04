Dimiteix el cap de l'oposició de Sant Pau de Segúries

Joan Solà Galceran, cap de l´oposició a Sant Pau de Segúries per Fem Sant Pau, va dimitir en el ple del dimarts, dia 23 d´abril.Solà ha publicat un document en el qual apunta que plega per diferències en la gestió municipal de l´alcaldessa, Dolors Cambras (PDeCAT).

Escriu: "Com tots sabem, en el transcurs d´aquest mandat, han sovintejat els desacords i enfrontaments que, sempre han obeït a motius derivats de les meves obligacions polítiques i mai personals. Les persones que em coneixen saben que no m´agraden aquests escenaris, però que tampoc puc defugir davant de situacions que considero incorrectes".

Constatades, doncs, les profundes diferències en la visió del món municipal que mantenim, a la qual no veig solució de millora i que estic convençut que només portaria a més discussions estèrils i situacions desagradables, aprofito l´avinentesa per anunciar-li que he decidit deixar el meu càrrec de Portaveu del Grup Municipal FSP-Pa i també el de Regidor d´aquest Ajuntament.

"En la meva condició de jubilat, prefereixo dedicar el meu pensament i el meu temps a la meva família i altres activitats que estiguin més d´acord amb els meus gustos i preferències".



Obres d'ampliació del càmping

Les diferències més importants van estar relacionades amb unes obres d´ampliació del càmping els Roures. Apunta que el regidor Àdria Gómez, propietari del càmping no hauria hagut de votar l´aprovació de les obres.

Escriu: "En relació a la votació que va tenir lloc en el darrer ple, celebrat el dia 15 de gener d'enguany i en el qual, el nostre grup, FSP-PA qüestionava la validesa del vot del regidor Adrià Gómez per tenir un interès personal en el tema objecte de la votació (aprovació provisonal del PE del càmping Els Roures de Sant Pau de Segúries), li adjunto l'informe que ens han enviat els nostres serveis jurídics. Com veurà, el seu dictamen corrobora plenament la nostra convicció que el senyor Gómez no podia participar en la discussió ni emetre el seu vot. Una vegada més queda constatat que no es fan les coses conforme a les lleis i la normativa vigent".

Joan Solà va ser alcalde de Sant Pau de Segúries, durant dos mandats entre el 2003 i el 2011.