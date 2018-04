Genèric per pal·liar la manca del xarop Dalsy a les farmàcies gironines

Un error en el prospecte d'un dels xarops infantils més populars, el Dalsy, ha provocat la suspensió de la venda d'aquest medicament a les farmàcies de tot l'Estat. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, que depèn del Misteri de Sanitat, ha informat del desproveïment d'aquest fàrmac després de la decisió de la companyia que s'encarrega de la comercialització de bloquejar-ne la distribució en detectar una errada en el prospecte d'alguns lots, que no han arribat a ser distribuïts.

La incidència, que consistia en l'omissió d'una paraula, es va detectar en el prospecte de la versió més usada del Dalsy, la de 20 mg/ml suspensió oral de 150 ml. «Aquest error es va produir després de la implementació del canvi de volum de 200 ml a 150 ml. Des de llavors s'han fabricat sis lots de Dalsy 20 mg/ml suspensió oral, 150 ml amb el prospecte erroni, però cap d'aquestes unitats s'ha distribuït al mercat nacional», ha informat la companyia que té l'autorització de la comercialització, BGP Products Operations, en declaracions a Europa Press.

Segons consta al Centre d'Informació en Línia de Medicaments (CIMA), de l'Agència Espanyola de Medicaments, els problemes de subministrament van començar a principis del mes de març i la data prevista de finalització és el 27 d'abril.

Les unitats afectades es van bloquejar a l'espera de poder ser «recondicionades» i després de detectar l'error es va sol·licitar a finals de febrer una autorització de fabricació excepcional a les autoritats sanitàries per fer el canvi de prospecte, que va concedir al mes següent per a un total de 448.977 unitats.

Aquesta setmana s'estan començant a distribuir els dos primers lots condicionats amb el nou prospecte, més de 143.000 unitats, amb les quals es solucionarà part del desproveïment tenint en compte, segons informa la companyia, que les vendes són de 150.000 unitats al mes, aproximadament.

Tot i això, des de Sanitat es recorda que actualment a les farmàcies hi ha 21 medicaments més amb la mateixa composició i dosificació, també recomanats per a l'alleugeriment simptomàtic en nens dels dolors ocasionals lleus o moderats, així com dels estats febrils.

Des del Col·legi de Farmacèutics de Girona es van pronunciar ahir en el mateix sentit, explicant que el Departament de Salut els ha informat que hi ha un problema d'estocatge amb aquest ibuprofè infantil, però que en cap cas «ningú quedarà desatès» perquè hi ha diverses alternatives terapèutiques.

A la farmàcia Elisabet Riera Cardelús, de la plaça Marquès de Camps de Girona, per exemple, expliquen que l'últim Dalsy es va vendre el 2 de març. «És un dels productes estrella per a la mainada i quan ens el demanen, oferim un genètic, que és igual d'efectiu i el nen només percep un canvi de gust», expliquen des de l'establiment. «Al principi els clients ens deien que provarien de trobar-lo en una altra farmàcia, però un cop han vist que es tracta d'un problema generalitzat, acaben agafant el genèric».



A la farmàcia Ruscalleda de Sant Feliu de Guíxols expliquen que tenen problemes amb el subministrament des de mitjans de març, i que es produeix en el medicament normal, però no en el concentrat.

«Nosaltres els oferim el concetrat, que funciona amb la meitat de la dosi habitual, o bé un medicament genèric», indiquen des de l'oficina ganxona, que assenyalen que el Dalsy és un dels medicaments més populars per als més petits, dels que venen entre 350 i 400 unitats l'any.