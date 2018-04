Girona registra un descens en la qualitat de l'aire per una entrada de pols africana

Una de les causes de la baixada de la qualitat de l´aire pot ser la contaminació.

Una de les causes de la baixada de la qualitat de l´aire pot ser la contaminació. ddg/arxiu

Des de ja fa uns dies la qualitat de l'aire de Girona ha descendit de manera notable a causa de la intrusió de pols africana juntament amb unes condicions molt dolentes de dispersió. Així ho han revelat les dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, les quals han portat a activar un avís preventiu davant d'un aire qualificat de regular.

En el cas concret de la província, a partir de les dades que s'han pogut extreure de l'estació de l'Escola de Música, durant el període comprès entre el 20 i el 24 d'abril s'ha donat una pujada de 15 micrograms per metre cúbic, passant en un inici dels 33 als 48 micrograms. La darrera xifra acosta la ciutat a un canvi d'etiqueta, ja que a partir dels 50 micrograms es considera que la qualitat de l'aire ja no és regular, sinó que es considera pobre.



Una situació generalitzada

Aquesta situació no ha tingut lloc exclusivament a les comarques gironines, sinó que arreu de Catalunya s'han fet notar aquestes baixades de qualitat. Durant la jornada d'ahir el pitjor aire es podia trobar a Vilafranca de Penedès, seguit de Barcelona, Sant Viçens dels Horts i Reus. Pel que fa a l'efecte contrari, l'aire més net estava en llocs com Sort, Bellver de Cerdanya, Berga o Sant Celoni. En la majoria d'estacions els valors van augmentar però també n'hi va haver algunes on es van mantenir o, fins i tot, van baixar.

Segons el pronòstic elaborat per la mateixa Generalitat de Catalunya, durant la jornada d'avui la situació es mantindrà molt similar a la d'ahir i a la de dilluns. La intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran significativament, així que es mantindrà una qualitat de l'aire regular a tot el territori.

Aquesta predicció es basa en un mètode estimatiu subjectiu realitzat per un tècnic a partir de les mesures enregistrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) els dies anteriors i la seva tendència, el pronòstic de les condicions meteorològiques i els canvis previstos en les fonts d'emissió (especialment el transport terrestre).

Els tres contaminants principals a partir dels quals es mesura aquesta qualitat són l'ozó troposfèric (O3), el diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).



S'activa un avís preventiu

De moment, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental s'ha optat per activar un avís preventiu, que és la fase prèvia a una possibilitat d'episodi ambiental, sense que el tal episodi s'hagi de produir necessàriament. En casos d'avisos preventius, els nivells de diòxid de nitrogen i/o partícules en suspensió són moderats, amb tendència a mantenir-se o augmentar en les hores immediates. L'objectiu, doncs, d'aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per tal d'evitar un episodi ambiental.

La següent etapa que es dóna si no s'aconsegueix que es redueixen aquestes emissions és un episodi ambiental d'alta contaminació de l'aire, una situació en què les condicions atmosfèriques són desfavorables per a la dispersió i la ventilació, la qual cosa fa que la concentració d'algun contaminant augmenti tant que pot arribar a superar els valors límit establerts per la legislació.

Quan això passa es poden prendre mesures determinades, com per exemple la de restringir el trànsit en determinades carreteres en el cas que es tracti d'un excés de contaminant NO2.