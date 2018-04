Els militants de la CUP investigats pel tall de l'AP-7 a Riudellots diuen al jutjat que va ser una mobilització «legítima»

Els dos militants de la CUP investigats pel tall de l'autopista AP-7 a Riudellots de la Selva durant la vaga general del 8-N han declarat aquest dimecres al Jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners per un suposat delicte de desordres públics. Lluc Salellas i Marçal Terrades han decidit comparèixer davant del jutge però només han respost a les preguntes de les seves defenses. Tots dos han afirmat que van participar en una mobilització "legítima", en el marc d'una vaga general "legalment convocada" i perquè reivindiquen la lluita pels drets socials, per la República catalana i per reclamar la llibertat dels "presos polítics". Els dos investigats han rebut l'escalf d'una cinquantena de persones que s'han concentrat a les portes del jutjat a les nou del matí per donar-los suport. Ara, ha subratllat Salellas, la decisió està a mans del jutjat, que decidirà si tira endavant el procediment o bé l'arxiva. També ha criticat que els Mossos d'Esquadra rastregin el canals de Telegram dels CDR per identificar persones que fan crides a participar en mobilitzacions "sempre pacífiques".