El Ministeri dona llicències per pescar corall vermell al límit de la moratòria de la Generalitat

El Ministeri d'Agricultura ha concedit dotze llicències per pescar corall vermell en aigües exteriors entre Arenys de Mar (Maresme) i Begur (Baix Empordà), just a tocar de l'àmbit inclòs a la moratòria de la Generalitat. El Departament d'Agricultura va anunciar la mesura l'any passat i va fer públic que es començaria a aplicar aquest 2018 i fins al 2027, tot suspenent els permisos que es donaven en aigües interiors –sota la seva competència– des del cap de Begur fins a la frontera francesa.

La limitació tenia l'objectiu d'evitar que Catalunya perdi les darreres colònies que té d'aquesta espècie. La mesura es va adoptar després d'encarregar un informe a un grup de científics, que va concloure que el 90% de les poblacions en aigües catalanes tenen un estat de conservació «crític». La Generalitat va comunicar al Ministeri la seva intenció. L'Estat es va comprometre a través d'una ordre ministerial a aplicar la mesura en aquest tram però no hi va incloure les aigües exteriors properes, on ara han concedit els permisos. El director general de Pesca, Sergi Tudela, qualifica «d'absurda» la situació i alerta que pot complicar no només la sobreexplotació de l'espècie sinó també el control sobre les zones protegides.

La Generalitat va anunciar l'any passat que prohibiria l'extracció de corall vermell amb una moratòria de deu anys, a partir d'aquest 2018, entre el Cap de Begur i la frontera francesa. La mesura responia als resultats d'un estudi encarregat a un grup de catorze científics adscrits a centres de recerca de Catalunya, França i els Estats Units que alertava de l'estat «crític» en el qual es troben el 90% de les poblacions de corall catalanes. El Departament d'Agricultura de la Generalitat només té competència a les aigües interiors i per això va comunicar la seva intenció a l'Estat, que és qui té competència a les aigües exteriors. El director general de Pesca, Sergi Tudela, explica que hi ha un decret estatal que estableix que quan una comunitat autònoma fixa una zona de veda, automàticament el Ministeri d'Agricultura es compromet a aplicar-ho en les aigües adjacents i exteriors (de la seva jurisdicció). De fet, segons diu, van mantenir diverses reunions amb el Ministeri per veure com s'abordarien les restriccions i «hi va haver bona sintonia».

Tudela assegura que la sorpresa ha arribat en veure que l'Estat ha concedit dotze llicències a tot Catalunya, a la zona que va just al sud de l'àmbit afectat per la moratòria. Els permisos permetran a dotze pescadors extreure corall vermell des de Begur fins a Arenys de Mar.

Segons el responsable de Pesca, el Ministeri considera que les restriccions només s'havien d'aplicar a les aigües exteriors immediatament properes a l'àmbit restringit. En canvi, la Generalitat creu que s'havia d'estendre a les zones properes. Sergi Tudela assegura que, precisament, en aquesta zona hi queda molt poc corall i «gairebé tot el que hi ha està per sota de la talla de captura reglamentària».

Per això, diu, al desembre els van enviar una carta demanant que reconsideressin la decisió però assegura que no han obtingut resposta. «Les llicències són fermes», afirma. En aquest sentit, diu que la situació és «absurda» perquè en una zona molt petita s'hi podran concentrar «fins a dotze persones a picar corall cada dia durant dos anys». Això afectarà, afegeix, indrets de gran valor com les illes Formigues però també poblacions com Tossa de Mar o Lloret de Mar.