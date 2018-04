Olot comença la campanya de control dels gavians

L´Ajuntament d'Olot comença les actuacions en matèria de control de gavians. La intenció és evitar l´increment de la població d'aquesta espècie. Una empresa especialitzada aplica la tècnica de punció dels ous durant els primers estadis d´incubació, de manera que no arribin a la desclosa dels polls. S´eviten així també les molèsties pel comportament agressiu dels adults quan neixen les cries.

Segons l'Ajuntament. és molt important realitzar les actuacions de punció dels ous durant els mesos de març i abril i els avisos ciutadans són molt valuosos per conèixer la ubicació de nous nius. Per això, si és té informació al respecte, cal adreçar-se al Consorci Sigma.

Durant l´any 2017 es va actuar en 19 nius i es van realitzar puncions en una trentena d´ous. Quan detecten humans prop dels seus nius, els gavians els ataquen. Per això cal anar en compte i protegir-se els braços-.

En aquelles zones amb presència de gavià, és important revisar les teulades i mantenir-les netes i en bon estat, per evitar que els gavians s´estableixin en teulades o terrasses, es poden instal·lar elements com punxes o filats tensats que actuïn com a barrera física, cal evitar l´accés dels gavians a les deixalles orgàniques com contenidors oberts o acumulacions de restes de menjar a l´exterior.

En qualsevol moment, els tècnics municipals poden assessorar sobre les mesures més adients per dur a terme en cada cas.