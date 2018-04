La població creix amb 5.637 censats més a la província en l'últim any

Les comarques gironines continuen guanyant habitants per quart any consecutiu amb 5.637 persones més durant el 2017, un creixement del 0,75% respecte de l'any anterior i situant-se a nivells del 2012. L'1 de gener de 2018, la província tenia 761.353 habitants quan l'any abans era de 755.716. L'augment és progressiu des del 2014, any amb 756.156 habitants, el 2015 amb 753.054, el 2016 amb 753.576, el 2017 amb 755.716 i ara 761.353. Tot i l'increment, aquest no ha estat l'any amb un número més gran de població a la província: el 2012 i 2013 eren 761.632 i 761.627, respectivament.

Segons l'avanç provisional de l'estadística del Padró Continu publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), dels 761.353 inscrits, un 81,1% són de nacionalitat espanyola i un 18,9% estrangera. En termes nets, els espanyols eren 614.826 i ara en són 617.183 (2.357 més) però els que pugen més són els estrangers que han passat de 140.890 a 144.170 (3.280 més) en el darrer any. Entre els estrangers, 52.429 (36,5%) procedeixen del continent africà, 52.396 de l'europeu (36,3%), 28.376 (19,7%) de l'americà, 10.863 d'Àsia (7,5%), 97 d'Oceania (0,1%) i 9 són apàtrides.



Marroc, Romania i Hondures

Per països, el col·lectiu més nombrós és el del Marroc (37.023) i suposen el 25,7% dels estrangers i un 4,9% del total. El segueixen els estrangers procedents de Romania (14.182), Hondures (10.831), Gàmbia (7.002), França (6.482) i Rússia (6.044), entre d'altres.

D'altra banda, dels 761.353 habitants a la demarcació, les dones són majoria per poca diferència. Representen el 50,03% amb 380.916 censades i els homes són 49,97% (380.437). Entre els de nacionalitat espanyola, les dones són majoria (311.296) davant la xifra d'homes (305.887). En canvi, passa a l'inrevés entre els de nacionalitat estrangera: 74.550 són homes i 69.620 són dones.

Per edats, la franja amb una major població és la que té entre 16 i 44 anys amb 283.875 (37,3%), seguits dels de 45 a 64 anys (210.345, 27,6%), la franja de 65 anys o més (134.841, 17,7%) i entre 0 i 15 anys (132.292, 17,4%).

Segons la dimensió del municipi, un 51% estan empadronats a localitats d'entre 10.001 i 50.000 habitants mentre les d'entre 2.001 i 10.000 concentren el 23,1%, Girona ciutat el 13,2% i els de fins a 1.000 habitants un 11,9% dels censats.



40.301 censats més a Catalunya

A l'Estat, el Padró 2018 és de 46.698.569 habitants, un augment de 126.437 persones (0,3%). Els de nacionalitat espanyola són el 89,9% i un 10,1% són estrangers (4.719.418). Per comunitats, les més poblades són Andalusia (8.379.248), Catalunya (7.596.131) i Madrid (6.576.009). Les que han crescut més són Madrid (68.825 persones més), Catalunya (40.301) i Canàries (18.658) mentre les que han baixat més són Castella i Lleó (18.151 menys), Extremadura (7.861) i Galícia (7.369).