Els cinc electes del Ripollès investigats pel 8-N no declaren

Els tres càrrecs electes d'ERC investigats pel tall del Coll d'Ares durant la vaga general del 8-N per un suposat delicte de desordres públics s'han acollit al dret a no declarar. Es tracta de les alcaldesses de Vallfogona i Pardines, Carme Freixa (ERC) i Núria Pérez (IdP) i el regidor de Ripoll Roger Bosch (ERC). Els altres dos regidors de la CUP que també estaven citats, Santi Llagostera i Mariona Baraldés, han decidit quedar-se fora del jutjat i continuar fent "desobediència pacífica".

Tots cinc reivindiquen la "legitimitat" de la protesta i han rebut l'escalf de més de 350 persones, entre veïns, regidors i algun diputat, que han cridat "no esteu sols" i "ho tornaria a fer". L'advocat dels regidors d'ERC, Joan Boix, ha explicat que ja han demanat el sobreseïment de la causa perquè aquell dia "no van cometre cap delicte" i que no hi va haver cap tipus de violència. I ha afegit que en l'atestat dels mossos es diu que era un "acte festiu" i una mena de "pícnic".