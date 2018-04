Defensa no ven la finca de la Clota de l'Escala de cap manera

No hi ha manera: el solar de 9.147 m2 que el Ministeri de Defensa té al sector de la Clota, a l'Escala, no es ven. I això que està situat a només 300 metres de la costa de l'Escala, a tocar del Parc Natural del Montgrí i proper al port esportiu i que, segons el pla d'ordenació del municipi, té una edificabilitat de 9.300 m2, que poden ser destinats a usos hotelers (la finca té la classificació de sòl urbà no consolidat). Els terrenys s'havien de subhastar dimecres passat, 25 d'abril, però no va aparèixer cap postor. Davant d'això, l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (Invied, de les sigles en castellà) ha retirat els terrenys de la subhasta pública i ha obert el procediment de venda directa, al preu més baix dels que proposava inicialment, 1.581.540,06 euros. L'oferta caducarà el 25 d'abril de 2019, segons consta en la pàgina web de l'Invied, que ja havia intentat desprendre's d'aquesta finca els anys 2015 i 2016, però les successives subhastes van quedar desertes.

Ni en un context de certa revifada del mercat immobiliari Defensa aconsegueix que prosperi l'operació, que plantejava la darrera subhasta com una triple venda: en una primera ronda el preu de sortida del solar era de 2.188.982,78 euros; en la segona, el preu mínim era d'1.860.635,36 euros (un 15% més barat); i en la tercera subhasta el preu de sortida d'1.581.540,06 euros (un 30% més econòmic), tal com especificava el plec de condicions, signat amb data de 7 de febrer de 2018 pel director-gerent de l'Invied, Atilano Lozano Muñoz. En aquest nou intent, Defensa no la va encertar ni amb el correu electrònic al qual els hipotètics postors havien de fer arribar les ofertes, error que ha ja ha corregit: «on diu: 'mitjançant correu electrònic enviat a invied.subastasdeinmuebles@oc.mde.es', ha de dir: 'mitjançant correu electrònic enviat a invied.subastasdeinmuebles@mde.es».