Detenen un veí de Torroella per assetjar García Albiol

La Policia Nacional va detenir ahir a un home de 36 anys de Torroella de Montgrí per assetjar i insultar a través de les xarxes socials el president del Partit Popular de Catalunya (PPC), Xavier García Albiol. Fonts policials han assegurat que, d'ençà del mes d'octubre, l'arrestat havia sotmès el líder popular a una «persecució virtual» enviant-li missatges privats cada dos o tres dies i «emparant-se en la sensació errònia d'impunitat que per a alguns usuaris ofereixen les xarxes socials d'internet».

Les mateixes fonts vinculen aquest assetjament dins «l'estratègia independentista d'atac a les estructures fonamentals de l'Estat». Tal com relaten, els missatges enviats contenien frases «de caràcter injuriós, amb to humiliant» i alguns d'ells eren «amenaçadors». Entre d'altres, l'arrestat li va fer arribar textos on li deia: «A tu també et posaran a lloc» o bé «Has passat pel meu costat dues o tres vegades, has vist la meva mirada d'odi, el proper cop veuràs alguna cosa més». La investigació - que ha acabat amb la detenció de l'home - es va iniciar després que el mateix García Albiol denunciés els fets «obligat a alterar els seus hàbits i rutines davant la possibilitat real que el detingut pogués fer un atac contra la seva integritat física». El Jutjat Central d'Instrucció Número 5 en coordinació amb la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha vinculat a l'arrestat amb un delicte d'assetjament. Pel que fa a Xavier García Albiol, aquest va afirmar que «alguns s'ho pensaran dues vegades abans d'amenaçar família i polítics per no simpatitzar amb el procés».