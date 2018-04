El Govern no reforça els controls a la frontera pels camions amb immigrants

L'allau de camions amb immigrants que en els últims mesos s'han descobert a les comarques gironines, creuant o després d'haver travessat la frontera, no suposarà un canvi en les mesures de control a la frontera perquè ja s'estan aplicant els mecanismes establerts. Així ho va assegurar ahir al matí el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, en una roda de premsa on va ser preguntat per aquesta qüestió.

El delegat va donar xifres sobre el nombre de persones que han entrat en aquesta situació. «Són 75 de diferents procedències, habitualment subsaharians» arribats en 12-13 camions en els últims quatre mesos. Millo va explicar que no provenen del nord d'Àfrica sinó que entren a través de la frontera de la Jonquera i, per tant, de països de la Unió Europea. Les persones arribades amb camions, va explicar el delegat, «han vingut segurament vinculades a màfies de tràfic de persones» i, «pel que hem pogut esbrinar, vénen d'una zona limítrofa entre Itàlia i França» i els camioners acostumen a detectar-ho quan ja els porta dins.

La diferència entre venir de fora de la UE que des de països que formen part de la Unió és el procediment sobre com actuar. En el cas present, com que arriben des d'un país membre de la UE, s'apliquen els acords de 2002. Si ja són dins del territori, els Mossos (en el cas de Catalunya) els identifiquen i els posen a disposició de la Policia Nacional. Si els detecten a la frontera, o els arriben des dels Mossos, «la Policia Nacional activa l'ordre de readmissió i els posa a disposició de la policia francesa que té la responsabilitat de portar-los al lloc d'origen», va relatar.

Sobre reforçar controls, va descartar que l'arribada d'aquests immigrants «no implica un canvi de funcionament dels mecanismes de control a la frontera perquè ja estan establerts i estipulats i es fan uns controls periòdics» a banda dels «que es fan les matrícules sospitoses per algun motiu».

Per tant, va insistir «a hores d'ara no hi ha previst un mecanisme específic de reforçament dels controls perquè tot està funcionant amb regularitat», va acabar.

Precisament, aquest passat dimarts van trobar nou africans que havien arribat a Sils amagats a la caixa d'un camió des d'Itàlia.