La PAH de Banyoles evita el desnonament d'una mare amb cinc fills menors

La intervenció de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Banyoles va evitar ahir el desnonament d'una mare amb cinc fills menors a càrrec seu i sense ingressos que viu en un pis buit, propietat d'una entitat bancària –el BBVA. Es tracta de Bintou Tunkara, d'origen gambià i establerta a la ciutat des de fa anys, que ara confia poder optar a un lloguer social abans de la nova data límit que el jutjat ha fixat per fer-la fora de l'habitatge que ocupa: el 18 de juliol.

Una quarantena d'integrants de la PAH es van concentrar ahir al migdia davant el número 22 del carrer Lleida, a l'espera que arribés la comitiva judicial per executar un desnonament que, fins llavors, no havien aconseguit aturar. L'hora prevista era dos quarts d'1, però la delegació judicial va arribar cap a tres quarts de 2 quan, tal com va explicar un membre de la PAH de Banyoles, Kike Cagni, va acceptar a donar el termini màxim de dos mesos i mig per negociar una solució.

Durant aquest temps, Cagni va remarcar que seguiran de prop les gestions de l'àrea de Serveis Socials municipals per tramitar la Renda Garantida de Ciutadania de Tunkara, amb l'objectiu que pugui accedir a la Taula d'Emergència d'Habitatge i, així, a un lloguer social. Alhora, va dir que recordaran als grups polítics locals el compromís d'ajuda que van transmetre a la plataforma al final del ple celebrat dimarts; tot i que també van recomanar que tornés a la casa on estava abans d'ocupar el pis.

Fins al maig de 2016, Bintou Tunkara i quatre dels seus fills –el cinquè va néixer després– vivia amb una altra família, formada per cinc persones més, en un habitatge de tres habitacions. Unes condicions complicades, tal com va explicar Cagni –qui va especificar que el cap de l'altra família és el pare dels seus fills– que la van portar a «apoderar-se i recuperar un pis del BBVA buit des de fa temps».

Al llarg dels dos anys següents, la PAH va intentar negociar un lloguer social per a la dona, però la suspensió de la Llei contra els desnonaments per part del Tribunal Constitucional ho va impedir. A més, l'integrant de la plataforma va lamentar que l'Ajuntament no hagi facilitat l'entrada de la dona a la Taula d'Emergència d'Habitatge «perquè –va resumir– no compleix els requisits, no té els ingressos suficients per pagar un lloguer social i ha ocupat un pis, encara que sigui per necessitat».

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Banyoles manté la reivindicació que l'Ajuntament multi els bancs amb pisos desocupats. La política municipal, en canvi, s'ha centrat en la negociació amb les entitats bancàries perquè cedeixin els habitatges buits per a una borsa de lloguer social.



Sense ocupar pisos

Respecte a la situació de Bintou Tunkara, el regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, va explicar a Ràdio Banyoles que el consistori intervé sempre que la persona afectada estigui en el circuit dels Servies Socials i no hagi ocupat cap pis. Congost, amb qui aquest diari no va poder contactar, també va considerar a la mateixa emissora municipal que el pare dels fills de Tunkara se'n pot fer càrrec.