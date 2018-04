Una veïna de Girona mor banyegada per un toro a Jaén

Una dona de 59 anys ha mort aquest dimecres després de rebre una cornada a Beas de Segura (Jaén) durant la celebració de la festa dels tradicionals 'toros ensogaos', que tenen lloc en honor de Sant Marc fins aquest 25 d'abril.

La víctima és natural de Barcelona, ??encara que amb domicili a Girona, i residia eventualment en aquest municipi de Jaén. Per causes que s'estan investigant, la dona ha patit una ferida per banya de toro quan es trobava al recinte taurí, segons han indicat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil.

Segons les primeres investigacions, la dona ha estat envestida per un toro quan es dirigia a una barrera per sortir del recinte. La indumentària que portava no era l'apropiada per a participar activament en els encierros, de manera que la hipòtesi que es treballa des de l'Institut Armat és que es trobés travessant el recinte taurí en el moment de la cornada.

Cada any, l'esdeveniment atrau un important nombre de visitants per presenciar uns festejos que daten del segle XVI i compten amb la declaració d'interès turístic d'Andalusia. La festivitat de Sant Marc també se celebra a la propera localitat de Rierol de l'Ojanco, on, igualment, els 'toros ensogaos' es converteixen en els protagonistes.