El bloqueig de l'accés a la facultat amb contenidors indigna el degà de Dret

El degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, Albert Ruda, va utilitzar el seu compte de Twitter per qualificar de «feixistes» i de «xusma» les persones que van bloquejar amb tanques i contenidors les entrades a l'edifici, per impedir que ningú pogués assistir a classe. Ruda també va reclamar al rector de la UdG, Quim Salvi, i al seu equip de govern que adoptessin mesures al respecte.

El degà va reproduir un tuit del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) de la UdG, que il·lustrava l'afirmació «Esquirol, no passaràs!!» amb fotografies de la facultat bloquejada, alhora que citava un article del Codi Penal que castiga la coacció a altres persones per iniciar o continuar una vaga amb penes de presó que poden anar des d'1 any i 9 mesos fins a 3 anys, o amb multes de 18 a 24 mesos.

El Consell d'Estudiants de la UdG es va remetre al mateix tuit del SEPC per emetre un comunicat amb el qual lamentava el bloqueig de facultats i recordava el seu compromís davant el Rectorat de no fer accions d'aquest tipus, ja que havia posat «totes les facilitats als col·lectius que denunciem els preus abusius». Justament, el degà va retuitar aquesta publicació per denunciar els fets i atribuir-los a «feixistes que pretenen imposar el seu criteri violentament i, a més, traeixen la paraula donada». «Indignació i fàstic», eren els dos últims mots de Ruda. Més tard, el Consell d'Estudiants de la UdG va utilitzar el mateix canal per reclamar la retirada del tuit del degà de Dret, perquè «criminalitza el dret a la vaga de l'estudiant». Ell mateix els va contestar que no ho faria i, com en altres rèpliques a persones contràries a les seves paraules, Ruda va reiterar que no qüestiona el dret de vaga sinó «la coacció».