Col·lectes especials de sang a Girona pel pont de maig

El Banc de Sang i Teixits organitza dues campanyes especials de donació de sang a les comarques gironines durant el pont de maig, una època en què les reserves de sang solen caure pel canvi d'hàbits de la ciutadania. Concretament, es podrà donar a Sant Feliu de Guíxols, a la Residència S.F.G. el 28 d'abril (de 10 a 2 i de 4 a 8.30) i a Maçanet de Cabrenys, a l'aparcament del Pont (dilluns 30, de 5.30 a 8.30). A Girona, es podrà donar també en el punt fix del Banc de Sang a l'hospital Josep Trueta.

Les campanyes coincideixen amb l'arribada del pont de l'1 de maig, en el qual es preveu un descens de la donació. Per aquest motiu, campanyes especials com aquestes prenen rellevància per ajudar a remuntar les reserves de sang. A més, el pont arriba poques setmanes després de Setmana Santa, època en què les donacions baixen al voltant d'un 20%.

A Catalunya, cada dia calen 1.000 donacions per atendre les necessitats dels malalts.