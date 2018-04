Ocupació del 70% a la Costa Brava el pont de l'1 de maig

La campanya turística per als hostalers de la Costa Brava arrenca el proper pont de l'1 de maig, i des del sector confien que els establiments arribaran al 70% d'ocupació, amb tota l'oferta disponible. Segons la patronal, la flota hotelera de les zones costaneres pràcticament estarà tota oberta durant aquestes dates festives, i molts empresaris ja hauran començat la seva temporada turística.

En comparació amb l'any passat l'ocupació en aquesta festivitat serà «similar», malgrat que en algunes zones s'espera que fins i tot la presència de visitants sigui superior a la que es va registrar el 2017, segons dades de reserves del sector. Les previsions a l'interior també són bones, tot i que més baixes que les que hi ha hagut aquest hivern, que en alguns casos van fregar el ple absolut. En concret, els establiments de la Garrotxa i la Selva Interior calculen arribar al 65% d'ocupació. Pel que fa a la muntanya, la previsió és d'un 60% a les comarques del Ripollès i la Cerdanya. A aquestes comarques, hi haurà establiments que estaran tancats per vacances, aprofitant que la temporada d'esquí ha finalitzat.

On també s'esperen bones xifres serà a les ciutats grans. Per exemple, pel que fa a Girona ciutat i les seves rodalies s'espera una ocupació del 80%, tenint en compte que a la ciutat es faran diverses activitats, com per exemple una concentració de ciclistes.

Al conjunt de les comarques costaneres gironines el repartiment dels turistes serà similar. En aquest sentit, s'espera que l'Alt i el Baix Empordà arribin al 65% d'ocupació, mentre que la Selva rondarà el 70%. En qualsevol cas, és un pont que ajudarà a recuperar les xifres a la Costa Brava. I és que la Setmana Santa va caure força aviat en el calendari i això va provocar que els turistes escollissin comarques d'interior, i especialment el Pirineu. De fet, està previst que Masella tanqui les seves portes aquest 1 de maig, en una temporada que s'espera que acabi com una de les millors en nombre de visitants.

Com que es tracta d'un pont relativament curt –es calculen estades entre dos i tres dies–, els turistes que visitaran les comarques de Girona seran ciutadans majoritàriament de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Darrere d'aquests, el gran gruix vindran de la resta de la resta d'Espanya i de França. Un fet destacable és que prop del 65% dels visitants a les comarques de Girona han reservat el seu allotjament turístic de forma directa amb l'establiment, a través del telèfon i la seva pàgina web. Respecte a un 36% que ho ha fet mitjançant els operadors turístics i agències de viatge online, encapçalades per Booking.



Un 32% apugen els preus

El sector de la restauració preveu que durant aquest pont tingui un bon nombre de comensals als seus establiments, principalment a partir del divendres 27 fins al diumenge 29. La mitjana del preu per client serà de 30 euros.

El 68% dels empresaris enquestats han afirmat que en comparació al pont de maig de l'any passat, no han incrementat els preus. En canvi, un 32% indiquen que sí que ho han fet i entre un 1% i un 5%.