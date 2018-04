L'Estat justifica les llicències per "permetre la subsistència" dels corallers

L'Estat justifica haver concedit les dotze llicències per extreure corall vermell al litoral català per "permetre la subsistència dels pescadors" que s'hi dediquen "legalment". El Ministeri d'Agricultura i Pesca assegura, a més, que l'actual legislació l'obliga a atorgar els permisos a la zona compresa entre Arenys de Munt (Maresme) i Begur (Baix Empordà), perquè tota la resta de costa fins a la frontera francesa es veu afectada per la veda de deu anys.

El govern espanyol també carrega contra la Generalitat i l'acusa d'haver tirat pel dret aplicant la moratòria "sense comptar" ni amb l'opinió del Ministeri ni amb la dels pescadors. L'Estat també subratlla que, tot i que cinc dels corallers que han optat a les llicències tenen sancions pendents, com que cap d'elles és ferma, això no els exclou del procés. "No hi ha possibilitat legal d'impedir que hi participin", recull el Ministeri. El govern espanyol, però, sí que es compromet a intensificar els controls i les inspeccions als corallers.