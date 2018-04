Els nefròlegs del Trueta, pioners a l'Estat a fer un tipus de prova als ronyons

El Servei de Nefrologia de l'hospital Josep Trueta de Girona és pioner a l'Estat en la realització d'ecografies Doppler renals, un estudi ecogràfic que permet examinar el flux sanguini que irriga els ronyons. L'ecografia Doppler renal és una exploració que habitualment fan els metges radiòlegs, però que al Trueta la van començar a realitzar els nefròlegs fa uns anys gràcies a la formació que els van impartir els radiòlegs mateixos, tant pel que fa a la realització com a la interpretació de la prova.

El fet que siguin els nefròlegs els qui facin la prova en facilita la realització i permet que aquests especialistes puguin fer una valoració més global i acurada del problema renal. Actualment, el Servei de Nefrologia del Trueta du a terme unes 300 ecografies Doppler cada any.

Avui, els nefròlegs del Trueta juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona han organitzat, per tercer any consecutiu, un curs teòric i pràctic d'ecografia Doppler renal. Hi han assistit una trentena de nefròlegs d'arreu de l'Estat espanyol interessats a implementar la pràctica d'aquest estudi en els seus respectius serveis, una pràctica en què el centre de referència de Girona s'ha convertit en un referent estatal, ja que no només és pioner en la seva implantació en la pràctica clínica, sinó també en la investigació dins l'especialitat nefrològica.



Una prova seguirà i assequible

Una ecografia Doppler renal és un estudi ecogràfic en el qual s'utilitza l'efecte Doppler (els ultrasons) per fer la visualització i l'estudi de les artèries que van des de l'aorta fins als ronyons.

En el camp de la nefrologia i la hipertensió, l'ecografia Doppler s'ha consolidat com una exploració diagnòstica rutinària, que aporta una informació imprescindible per poder fer una valoració global dels pacients. En aquesta prova es pot veure com estan perfosos els ronyons, de manera que permet descartar que el pacient pateixi un problema renal relacionat amb la irrigació del ronyó i també permet avaluar la possibilitat que hi hagi una patologia vascular a les artèries renals, fet que podria provocar una hipertensió arterial refractària o greu.

L'estructura de vasos renal també es pot veure en altres proves, com la tomografia axial computada (TAC) o la ressonància, però l'ecografia Doppler és més senzilla, no calen líquids de contrast, no s'empren radiacions ionitzants „com en el cas de la TAC„ i, per tant, és més segura per als pacients i més assequible.