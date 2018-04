Sant Ferriol comprarà la benzinera de Fares, actualment abandonada

L'Ajuntament de Sant Ferriol ha inclòs en el pressupost del 2018 la compra de la benzinera de Fares fora de servei des del 2011. L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega (PDeCAT), ho va anunciar en una entrevista a Olot Televisió i ho ha confirmat a Diari de Girona.

Fàbrega ha explicat que el 2011 l'Ajuntament va establir un contracte de lloguer amb Agip, una empresa dedicada a la comercialització de benzina i gasoil. Fàbrega ha precisat que el motiu del lloguer va ser disposar de terrenys per a ús públic situats prop del nucli de Fares, a l'altra banda de la carretera.

Ha explicat que el contracte estableix un lloguer de 200 ? mensuals i que té una clàusula que dona prioritat de compra a l'Ajuntament. Ha dit: «Hi havia un contracte fet per l'anterior consistori que consistia en el lloguer d'aquesta benzinera i, com que tenim una opció de compra i un lloguer per uns determinats anys, ho hem valorat i econòmicament surt més a compte adquirir-la». Ha conclòs: «O resoldre el contracte, o comprar-la. El que no té massa sentit és pagar un lloguer». Fàbrega ha raonat que sobre la base de pagar el lloguer, l'Ajuntament aviat hauria cobert el cost de la benzinera.

Fàbrega ha precisat que el preu de compra de l'equipament és de 15.000 ?. Es tracta d'una despesa inclosa en el pla d'inversions del 2018. En l'acta del ple de desembre i d'aprovació del pressupost s'exposa: «Cal destacar com a inversions més importants de l'exercici econòmic 2018: rehabilitació de l'església del Mor (2a fase), adequació i pavimentació de camins de titularitat municipal, adquisició d'un servidor informàtic, ampliació del cementiri parroquial de Fares i adquisició de la gasolinera de Fares». El pressupost valorat en 380.557 ? va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern del PDeCAT i el vot en contra d'ERC.

L'alcalde ha explicat que establir contacte amb la propietat, Agip, els ha estat complicat. Segons ell, per fer-ho van aprofitar les reunions per a les expropiacions de les finques afectades d'expropiació per l'execució de les obres del «Projecte MG15015.2 Millora local. Seguretat viària. Millores de seguretat i estudi de la secció transversal. Carretera C-66, PK 50+450 al 55+800».

Es tracta d'un projecte que ha de culminar amb una millora dels accessos a Fares i en una rodona de distribució del trànsit en la zona de connexió entre la C-66 de Banyoles a Olot i l'A-26 entre Besalú i Olot.

Fàbrega ha plantejat que la intenció de l'Ajuntament és convertir l'edifici en estat d'abandó de la benzinera en un equipament públic que faci servei als veïns de Fares.

Ha precisat que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal preveu que el nucli de Fares centri el creixement de Sant Ferriol. El nucli de Fares està situat al costat de la C-66 i és el nucli més ben comunicat del municipi. Els altres estan ubicats dins de la muntanya i allunyats de les principals vies de comunicació.



Rotondes a la C-66

El Departament de Territori i Sostenibilitat preveu fer unes obres per a la millora de la seguretat a la C-66 entre Serinyà (Pla de l'Estany) i Sant Ferriol (Garrotxa). És una via d'un carril per banda per on passen uns 14.000 vehicles al dia.

Les obres, valorades en 7,5 milions d'euros, preveuen 2 giratoris i millores en els accessos als nuclis. La idea del Departament és millorar la seguretat fins que disposi de recursos per afrontar el desdoblament entre Besalú i l'autovia de Banyoles.