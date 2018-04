Vaga massiva a les aules i minsa al carrer

L'aturada majoritària de les classes a la Universitat de Girona ahir al matí, excepte a l'Escola Politècnica Superior, no es va traduir en una manifestació multitudinària al carrer, ja que només hi van participar mig miler d'universitaris i alumnes de Secundària. La reivindicació d'una educació pública de qualitat i accessible per tothom, la rebaixa del 30% de les taxes, el rebuig a la repressió del govern de l'Estat i a les agressions sexistes van centrar la protesta, que va acabar davant la subdelegació de l'administració espanyola a Girona, just davant la plaça U d'Octubre.

«Lluitem i construïm l'educació que volem» era la declaració de principis que va presidir la marxa d'estudiants, que va sortir de dos punts diferents –la biblioteca Carles Rahola i la Facultat de Medicina– per trobar-se davant la seu de la Generalitat. Les insígnies més presents eren senyeres, banderoles dels sindicats d'estudiants i la bandera feminista; ahir es commemorava el Dia de la Visibilitat Lèsbica, al qual es va donar suport en la lectura del manifest final.

La portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Samanta Figueredo, no s'explicava la baixa assistència d'alumnes a la manifestació, «tot i que –va apuntar– la veritat és que les aules de la Universitat estaven buides». «El jovent no està compromès, suposo; estem lluitant per les taxes i no s'han mogut, però no han anat a classe», va reflexionar. Ella va ser l'encarregada de llegir un manifest a favor d'«una escola pública, feminista, popular, inclusiva, de qualitat i en català».

Els estudiants en vaga van reclamar més inversió per a l'educació pública i «acabar amb els concerts de la xarxa público-privada»; a més de defensar una escola que visibilitzi la perspectiva de gènere i «on les agressions masclistes i LGTBifòbiques no tinguin cabuda», pel que van demanar «protocols contra les agressions». El text llegit per Figueredo també exigia canviar la situació actual, en què «ens graduem més d'un 60% però només un 20% arribem a ser catedràtiques i tan sols un 2% a càrrecs directius».

En ser preguntada per la reacció del degà de la Facultat de Dret davant el bloqueig del centre, Figueredo va afirmar que «des de fa molt de temps està criminalitzant el moviment estudiantil». La portaveu del SEPC va dir que el comitè de vaga havia organitzat piquets i no s'havia deixat entrar els estudiants «per garantir que no s'avancessin classes ni es fessin activitats avaluables» perquè «tot i que el rector [de la UdG] va enviar un comunicat conforme no es podien fer, sabem que se'n feien». L'estudiant va contrastar la seva actitud amb la de la degana d'Econòmiques, que «ens hi ha deixat dormir –una vintena de joves hi van passar la nit de dimecres a dijous– i no hi ha hagut cap incident». Com tampoc n'hi va haver enlloc.