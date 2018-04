Concentració d'empleats de l'Estat per reclamar equiparació salarial

Una quinzena d'empleats de l'Estat es van concentrar ahir davant la subdelegació del Govern espanyol a Girona per reclamar l'equiparació salarial de l'Administració General de l'Estat amb les Comunitats Autònomes. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va convocar mobilitzacions a tot Catalunya per demanar que es compleixi el «principi d'igual treball, igual salari». Segons la CSIF, perceben de mitjana un 25% menys que els empleats públics que realitzen funcions a llocs de treball similars de les diferents comunitats.

La mobilització també va servir per reclamar a Hisenda que apliqui ja l'acord de retribucions i condicions laborals que inclou les pujades salarials fins al 2020, l'eliminació dels descomptes per Incapacitat Temporal, la negociació de la jornada de 35 hores o l'oferta d'ocupació pública. A Girona, per exemple, una sisena part de la plantilla de la subdelegació es jubilarà en el que resta d'any.