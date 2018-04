Un cotxe abandonat fa sis anys que està en un carrer de Puigcerdà

Ni un, ni dos, ni quatre. Els veïns del carrer Font d'en Lleres de Puigcerdà asseguren que fa sis anys que conviuen amb un cotxe abandonat al costat dels contenidors de les deixalles. El que en un inici es presentava com una situació temporal, s'ha anat allargant més temps del que es podien imaginar, augmentant la preocupació dels habitants de la zona en veure que el vehicle s'anava convertint a poc a poc en un abocador de runes i escombraries.

Així ho han posat de manifest algunes persones a través de les xarxes socials, assegurant que l'estat del vehicle ha anat «empitjorant progressivament». Una de les veïnes del carrer recorda que «va aparèixer un dia aparcat i des de llavors ja va quedar allà». «És un carrer d'una sola direcció, que porta al cementiri, i on pràcticament tota la gent que hi viu és fixa perquè molts pisos són de propietat. Ens va sobtar molt», assegura.

Actualment el cotxe té les quatre rodes punxades, presenta diferents cops i alguns dels vidres laterals estan trencats. La preocupació principal dels veïns es focalitza, però, en l'ús que se li està donant, ja que molta gent aprofita per llençar les escombraries a dins de l'automòbil quan els contenidors estan plens, o bé hi aboca la runa aprofitant que està allà estacionat. «És una contaminació i un perill, qualsevol dia calen foc a dins i tot el que tingui al costat pot cremar també», expliquen.

Davant del que consideren una certa «inactivitat» amb uns «terminis massa llargs», els veïns s'han arribat a plantejar treure el cotxe per la seva mà i col·locar-lo entre tres o quatre persones al mig del carrer. Una actuació que de moment no faran a l'espera que es pugui retirar el vehicle d'una altra forma més senzilla.



«Estem a la fase final»

Paral·lelament, des del consistori, l'alcalde de la localitat, Albert Piñeira, ha explicat que l'Ajuntament va tenir constància del fet quan es va obrir l'expedient, l'octubre del 2016. A partir de llavors, un cop van poder identificar el propietari, es va encetar un procediment que va tenir el darrer episodi l'1 de març del 2018 quan es va donar el decret d'alcaldia en tràmit d'Audiència per comparèixer. La persona no es va presentar, i ara només queda esperar la publicació al diari oficial, a partir de la qual es podrà retirar el vehicle del carrer on està aparcat. Un cop es faci, el cotxe serà portat al dipòsit municipal, on hi ha altres vehicles abandonats.

Des del grup municipal d'ERC Puigcerdà expliquen que aquest no és un cas aïllat a la localitat i que hi podria haver prop d'una trentena de vehicles abandonats en condicions semblants.