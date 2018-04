Denunciat per tenir dos cavalls i un poltre amb les potes lligades

El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil ha denunciat un veí de Sant Pere Pescador que tenia dos cavalls i un poltre tancats en una finca amb les potes davanteres lligades, la qual cosa dificultava la seva mobilitat i disminuïa la seva qualitat de vida. Segons informen fonts de l'institut armat, els agents, amb base a Figueres, van rebre una trucada telefònica de l'Ajuntament en què s'informava de la presència de diversos equins travats en una propietat.

La comprovació va demostrar que, efectivament, hi havia una finca tancada en tot el seu perímetre i que en el seu interior hi havia dos cavalls adults i un poltre amb les potes davanteres lligades. Els agents van dur a terme diverses gestions fins a aconseguir localitzar l'amo dels animals per preguntar-li per la situació en què els tenia i aquest ni va poder acreditar la seva inscripció en el registre d'explotacions equines ni mostrar el xip d'identificació dels exemplars. Per tot això, la Guàrdia Civil va informar al propietari que els fets es denunciarien per una infracció administrativa contra el benestar animal. La denúncia per haver limitat els moviments dels animals, causant-los danys o sofriments innecessaris, i per no tenir documentació es va enviar al Departament d'Agricultura.