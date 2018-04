Diagnostiquen 225 casos de càncer de còlon a Girona gràcies al cribratge

La trobada ahir a l´hospital de Figueres per avaluar els resultats del programa.

La trobada ahir a l´hospital de Figueres per avaluar els resultats del programa. departament de salut

El programa de cribratge de càncer de còlon i recte ha detectat 225 casos a les comarques gironines des que es va posar en marxa l'any 2013. El pla, que vol detectar la malaltia tan aviat com es pugui per millorar-ne el pronòstic, es va iniciar al Baix Empordà i durant el 2015 es va anar introduint a la Garrotxa i el Ripollès, per després anar-se desplegant a la resta de la regió sanitària de Girona, una implementació que es va acabar a finals de l'any passat.

En aquests cinc anys, 106.835 participants han passat pel programa. Han donat positiu 6.677 anàlisis i diversos hospitals han realitzat 5.046 colonoscòpies.

Per comarques, les que més casos de càncer han registrat han estat el Baix Empordà (47), l'Alt Empordà (44) i el Gironès (32). Gràcies al cribratge, també s'ha pogut detectar patologia no neoplàsica a 2.968 persones.

El sistema consisteix en l'anàlisi de la femta per detectar si hi ha restes de sang, una prova a la qual es convida a participar mitjançant una carta a la població diana, és a dir, tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys.

La criba de la població de cada comarca es completa amb dos anys, en el que s'anomenen rondes, i un cop es tanquen, es torna a convidar els primers participants.

En aquests moments, al Baix Empordà ja s'està realitzant la tercera ronda del programa de detecció precoç. La Garrotxa i el Ripollès estan a la segona i la resta de comarques estan iniciant la segona.

La participació en les rondes tancades de totes les comarques ha estat del 36,8% de la població convidada. Una part d'ells han estat convidats a participar-hi en més d'una ocasió, en funció de les rondes que s'hagin realitzat a la seva comarca.



La prova

El programa es coordina des d'una oficina tècnica, que gestiona l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Un cop es rep la invitació, els participants s'han de dirigir amb la missiva a una oficina de farmàcia acreditada on els facilitaran un kit per dipositar la mostra de femta i les instruccions sobre com conservar-la fins que la retornin a la farmàcia.

Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l'oficina tècnica, des d'on es publiquen els resultats de manera informàtica a través de la Història Clínica Compartida de Catalunya.

La prova de detecció de sang oculta en femta és l'única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

Si els resultats són negatius, es notifica als participants a través d'una carta.

Si són positius, se'ls cita a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui, on se'ls informa del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores.

Ahir, representants del Departament de Salut a Girona i de la Fundació Salut Empordà es van reunir a l'hospital de Figueres amb responsables d'associacions de malalts de l'Alt Empordà en una trobada que va servir per compartir els resultats del programa.