El PDeCAT demana que la ministra comparegui per l'extracció de corall

Front comú contra la decisió de l'Estat de concedir dotze llicències per extreure corall vermell entre Arenys de Mar i Begur. A les peticions del PSC i ERC demanant explicacions al Govern espanyol, també el PDeCAT al Senat ha presentat una bateria de preguntes i demanat la compareixença urgent de la ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, perquè doni explicacions. «El PP, fent abús de l'article 155, ha donat aquestes llicències per a activitats extractives de corall vermell a les costes empordaneses, gironines i catalanes», va denunciar el senador gironí Joan Bagué, afegint que «el Govern espanyol no té aturador ni cap sentit de la prudència».

L'Estat justifica haver concedit les dotze llicències per extreure corall vermell al litoral català per «permetre la subsistència dels pescadors» que s'hi dediquen «legalment». El Ministeri d'Agricultura i Pesca assegura, a més, que l'actual legislació l'obliga a atorgar els permisos a la zona compresa entre Arenys de Mar (Maresme) i Begur, perquè tota la resta de costa fins a la frontera francesa es veu afectada per la veda de deu anys. El govern espanyol també carrega contra la Generalitat i l'acusa d'haver tirat pel dret aplicant la moratòria «sense comptar» ni amb l'opinió del Ministeri ni amb la dels pescadors. El Partit Animalista PACMA també critica la decisió i des des de Tossa de Mar, CiU presentarà una moció perquè es revoquin les llicències.