La Vall d'en Bas subhasta dues parcel·les del polígon de les Serres

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, en el seu darrer ple, va aprovar per unanimitat, posar dues parcel·les del polígon de les Serres en venda a través de subhasta pública.

Segons va explicar l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat (la Vall Plural), la voluntat és que el benefici obtingut per la venda serveixi per iniciar les obres de construcció de pisos per a joves Sant Privat d'en Bas.

L'alcalde va recordar que l'Ajuntament va establir un conveni amb el Bisbat de Girona per tal d'aprofitar la rectoria i una cabana del nucli de Sant Privat per fer pisos per a joves. Va assenyalar que el projecte preveu la construcció de 4 pisos per a joves i 1 perquè el Bisbat el destini a finalitats socials.

Amat va precisar que el preu de sortida de les parcel·les volta els 100.000 ? sense IVA. Es tracta d'uns terrenys de 450 m2. Amat va explicar que la subhasta tindrà lloc en el context d'una reactivació de l'activitat industrial al polígon de les Serres.

També va explicar que l'Ajuntament té en marxa un altre projecte de pisos per a joves dins del nucli de Sant Esteve d'en Bas. Segons ell, la intenció és rehabilitar l'edifici del casino per encabir-hi 5 pisos.

El casino és un edifici emblemàtic, ubicat al costat de l'església parroquial, a la plaça de l'Estrella. Es tracta d'un edifici de propietat municipal de construcció molt antiga i sòlida, però en mal estat.

La idea és que, un cop rehabilitat, faci servei als joves i serveixi per dinamitzar el nucli antic de Sant Esteve d'en Bas.