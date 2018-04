La cursa de la Moixina descobreix els camins emblemàtics d'Olot

La Cursa de la Moixina o la cursa de la Festa de la Primavera d'Olot celebra aquest dimarts, 1 de maig, la seva sisena edició. La marxa pretén ser una festa esportiva apta per a totes les persones. El recorregut de la cursa està pensat per tal que els participants puguin gaudir d'algunes de les zones més emblemàtiques i amb més encant del paisatge olotí, així com els aiguamolls de la Moixina i la Fageda d'en Jordà.

La Moixina és la zona d'Olot en la qual antigament es trobava el llac que omplia la plana olotina. D'aquells temps encara conserva la humitat i la puresa de la vegetació que fa de porta a la Fageda d'en Jordà. Aquesta zona és actualment molt utilitzada per molts olotins i olotines per sortir a passejar i fer activitat física.

La cursa té una distància de 10 quilòmetres amb la intenció que la gran majoria de persones pugui participar-hi i així gaudir-ne.



El recorregut

El cursa surt de la coneguda escultura del Marc, la qual permet veure el paisatge olotí des de dues perspectives diferents depenent del costat. Així, per un costat es pot veure un racó dels paratges de la Moixina i, de l'altre, es pot veure la ciutat d'Olot amb Sant Esteve, Sant Francesc i, a l'horitzó, les muntanyes de l'Alta Garrotxa. Després de planejar una mica passant per darrere el Molí de les Fonts i pel costat del rec de Revell, el camí s'enfila per la carretera del Triai i, un cop s'ha agafat alçada, el recorregut s'endinsa pels camins dels boscos i la Fageda.

Finalment es troba un avituallament proper a una carretera que porta fins a una pista que segueix pel bosc cap al Pujou. Aquí el camí s'estreny i després de pujar una mica comença a baixar amb força cap a la Casa del Prat. D'aquesta manera se surt del bosc i es creua la carretera Camí del Triai per agafar un camí estret que s'eleva entre dos camps que antigament havien format part dels aiguamolls de la Moixina. Al final del camí es troba Can Fumarola i es gira a l'esquerra per gaudir del tram final dels Aiguamolls de la Moixina amb un petit rierol al costat que acompanya la ruta fins a arribar de nou a l'escultura del Marc i així arribar a la meta.

La Cursa de la Moixina està organitzada per Linkinesis amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Consell Esportiu de la Garrotxa. Linkinesis destinarà els beneficis de la cursa al programa de circuits saludables a peu de la ciutat d'Olot.