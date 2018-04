El Govern blinda la base de Sant Climent i la declara zona d'interès per a la defensa

El Consell de Ministres va aprovar, divendres, diversos reials decrets pels quals es determinen zones d'interès per a la defensa nacional 13 propietats, entre elles la base de Sant Climent de Sescebes, que «constitueixen o podrien constituir una base permanent o un suport eficaç per a les accions ofensives o defensives necessàries per a aquest fi». Aquestes zones tenen per objectiu la «salvaguarda dels interessos de la defensa nacional, assegurant la seguretat i eficàcia de les seves organitzacions i instal·lacions». El fet de declarar-les «d'interès» les blinda en l'encreuament entre la legislació sobre protecció ambiental de grans espais naturals, l'ordenació urbanística i les necessitats militars, tant de casernes com de camps d'ensinistrament i maniobres. El reial decret aprovat pel Govern espanyol determina la zona afectada i fixa les prohibicions, limitacions i condicions per a la seva utilització «respectant els interessos públics i privats sempre que siguin compatibles amb els de la defensa nacional». Segons la referència del Consell de Ministres, entre les zones sotmeses a aprovació hi ha: la base General Álvarez de Castro i el seu camp de maniobres i tir, a San Climent de Sescebes (1.734,08 hectàrees). L'arsenal militar de Ferrol, estació naval de la Graña, establiments adjacents i espais marítims de recalada a Ferrol, la Corunya; La caserna Alférez Rojas Navarrete, el camp de maniobres i tir d'Agost i el camp tir de Fontcalent, a Alacant; la base d'Araca i el seu camp de maniobres i tir, a Àlaba; la base El Copero, a Sevilla; la base General Menacho i el seu camp de maniobres i tir, a Badajoz; la base naval de Rota, a Cadis o la caserna Cabo Noval, a Astúries.