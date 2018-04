Els herois anònims de Girona: 24 hores amb els bombers

El camió de bombers creua a tota velocitat l'autopista AP-7. Dos patrullers avancen fent sonar les seves sirenes. La resta dels conductors habituals s'aparta. L'adrenalina del periodista que els acompanya es dispara.

Per al cos de Bombers, en canvi, és una sortida més d'un dia més, tan habituats als ensurts com concentrats en el que els demanarà l'emergència. La urgència requereix fer-se presents amb una informació bàsica. Més tard s'avaluarà el terreny. «Fins que no estem en el lloc la informació és aleatòria. Si hi ha un incendi, quines dimensions té, com s'ha originat, hi ha materials inflamables a prop? Si hi ha un xoc accidentat, de quin tipus d'accident és?», comenta un d'ells.

El que sí que saben, cada vegada que surten de casa, que no és segur que tornin, encara que molts prefereixen no pensar-hi. Només cal veure en algunes de les seves pàgines web de bombers de Catalunya la quantitat d'efectius caiguts en servei. Herois anònims que van perdre la vida servint els altres.

L'avís tracta sobre un camioner que, segons sembla, s'ha quedat adormit mentre conduïa en un tram de l'AP-7 proper a la sortida Oest.

El reportatge s'havia iniciat feia tan sols deu minuts quan, en el canvi de torn, es llegien en la reunió de començament del dia els successos del torn anterior i s'organitzaven les tasques. El caporal ni tan sols havia començat la xerrada quan la ràdio va interrompre l'ordre del dia. Cada vegada que, durant el transcurs de la jornada, soni la ràdio, el cos manté en alt el volum, emmudirà i paralitzarà les tasques fins a saber si se sol·licita la seva presència. Dos minuts i una informació reduïda, és el temps màxim de resposta que té el caporal per decidir quants hi aniran i amb quins equips. El mateix temps que té el grup al seu càrrec per col·locar-se els vestits ignífugs, pujar al camió de bombers i partir cap al lloc del fet.

Succeeix que la policia arriba primer a aquell tram de l'AP-7 on el camioner aconsegueix aturar el tràiler i, poc abans de l'arribada dels bombers, havent controlat l'actuació, se'ls delimita el tema. Succeirà durant tot el dia. Les sortides d'emergència com a reforç o prevenció. Aquest matí d'un dilluns, en només tres hores se succeeixen quatre sortides. I no és un dia de massa feina, segons expliquen.

En tornar, el temps mort no existeix. Cal revisar els equips, passar els informes, a la tarda hi haurà formació. Al parc de Girona són només sis bombers per torn per a un radi en el qual habita una població de 170 mil persones.

Els problemes dels quals parla l'equip no són només de la manca de personal, sinó alhora de recursos. «Quan es trenca un vehicle o algun dels equips, els recanvis i l'arranjament dels desperfectes hauria de ser d'immediata resposta, però no succeeix així, sinó que poden passar dies, fins i tot setmanes, esperant un recanvi».

- Que és el pitjor de ser bomber? -pregunta el periodista al sergent primer, Mario Molina, amb vint anys de servei en el cos.

Al sergent li costa respondre. Medita la pregunta.

-Em sento un privilegiat, tant pel que em toca com per la companyia dels meus companys. Potser el més dolent sigui la precarietat en què ens movem. Hi ha uns recursos humans i materials que són molt justos, cosa que crea un punt d'inseguretat en la tasca.

La majoria, com Molina, són veterans. El caporal, Joan Martínez, fa més trenta-set anys que treballa en el mateix parc de bombers de Girona. A causa de les retallades, des de fa temps que els ingressos són amb comptagotes.

«Si no hi hagués companyonia, si hi hagués tensions, seria tot un perill»



Hi ha companyonia i bon ambient en l'equip. «Si no n'hi hagués, si hi hagués tensions, cal pensar que passem moltes hores junts com a equip, seria fins i tot un perill. El teu company és el que t'ha de cuidar l'esquena. És fonamental la unió entre nosaltres. Passem 24 hores de servei que, si no forméssim un equip, es reflectiria en el treball diari», assegura el caporal Martínez.

Es reparteixen tasques, es fa una pausa per dinar i sopar. No cuina sempre el mateix, sinó que fan torns a l'hora de fer el menjar. Poc després, entre les sortides, se succeeixen les anècdotes.

El sergent primer Mario Molina explica què va passar quan els van cridar de l'hospital Trueta per auxiliar un ferit. «Era de matinada, es tractava d'una dona, amb un llarg expedient en ús de drogues. Se li havia inflat el dit de tal manera que els anells que portava li havien provocat una ferida. Aquesta ferida s'havia infectat, i va tenir com a conseqüència inflamació i un dolor inaudit. Vaja, que no hi havia manera de treure-li els punyeters anells. Els metges es van veure impotents, i quan la societat no sap a qui recórrer... A qui acudeix? A nosaltres. L'expressió d'agraïment i alleujament d'aquesta persona a mi em va compensar més que qualsevol altre servei més espectacular. Aquest és el perfil del bomber, prestar un ajut, en una situació en què la societat no pot fer front, sense mirar a qui».

El caporal explica una història que molts dels bombers sempre tenen present. En tractar-se d'una ciutat petita com Girona, no són poques les vegades que s'auxilia persones conegudes, encara que això no se sap fins al mateix moment d'acudir al sinistre. «Era agost de l'any de 1997 i, com al final de cada torn, fem el canvi de guàrdia a les set del matí. El company que feia el torn anterior al meu em saluda a la porta, jo entro i ell se'n va. Al cap de pocs minuts ens avisen d'un accident de trànsit a Sant Feliu de Guíxols. Així que vam sortir cap a allà i gairebé vam arribar amb ell, amb el company que tornava a casa, ja que l'accidentat era el seu pare, que va morir a l'acte en un accident automobilístic».

Sona la ràdio. Tot es paralitza. El servei d'emergències avisa d'un atropellament d'un menor al carrer la Salle, al centre de Girona. Dos minuts i ja estan sonant les sirenes pels carrers. D'allí, abans de tornar, avisen d'un accident amb foc en un dels forns del laboratori de química de la Facultat de Ciències de Girona, on parteixen les dues autobombes de l'equip.

Martínez, coneixedor dels canvis més significatius en el treball diari, comenta el gran avanç de seguretat en les últimes dècades. «Abans sortien moltíssims més serveis que ara, no només per la consciència urbana, sinó pel tipus d'aparells elèctrics de la llar, i el tema dels radars, que ha fet disminuir moltíssim els accidents. Parlo de l'accident aquell en què, a més, havíem d'obrir cotxes. Ara tenim molts accidents que anomenem de xapa i pintura perquè realment l'habitacle dels vehicles té molta seguretat».

El que no treu el perill. El caporal comenta el cas d'un incendi d'un simple contenidor d'escombraries. «Sempre és un risc per a nosaltres i hem de tenir cura fins i tot en les sortides que semblen més simples. Un contenidor pot contenir una bombona de gas, que algú va tirar allà per distracció, i esclatar i matar un bomber».

La pantalla que ensenya les estadístiques de les sortides no menteix. Només des de principis d'any, el 2018, porten un total de gairebé 500 sortides d'emergència. Qualsevol sortida pot ser l'última.

D'entre tot el personal d'emergències, els bombers tenen una molt bona imatge entre la població. «Arribem allà on ens necessiten, per ajudar. La policia, en canvi, moltes vegades ha de donar una estirada d'orelles. Nosaltres no, nosaltres només ajudem. Els bombers som l'únic cos que primer actua i després pregunta. No et jutgem, t'ajudem. És una prestació que es dona al moment, ajudar, sense burocràcia al mig», comenta el caporal Martínez.

L'1-O: «El tema s'ha polititzat, però la nostra idea primera era ajudar la gent (...) Fer de mediadors entre la gent i l'Estat»



Si la imatge dels bombers de Girona sempre ha estat positiva, si ja formaven part d'aquells herois anònims dels serveis d'emergències, el decisiu 1 d'octubre de l'any passat els va acabar de glorificar, encara que qualsevol terme com «glòria» o «santificar» crea rebuig entre el cos quan són esmentats. «Només estem allà quan la gent ens necessita, i res més, som persones abans que funcionaris», assegura un d'ells.

Va ser llavors quan en molts dels col·legis on es votava el referèndum per la independència de Catalunya van acudir a col·locar-se en el primer cordó que hi havia entre la gent i la Policia Nacional. Des de llavors, tot i que no han rebut una represàlia directa, com altres cossos, se saben sota la lupa.

En esmentar l'1 d'octubre molts dels bombers consultats creuen que és millor no parlar del tema. «M'han advertit que estàvem sent vigilats. No em va arribar cap citació, només el comentari que s'estava esbrinant què va passar aquell dia i quin va ser el nostre paper de cara a iniciar unes accions legals», comenta el sergent primer.

Molina prefereix recordar la manifestació posterior, la del dia 4: «Recordo més de la manifestació de poc després, quan es va fer silenci entre les milers de persones reunides i van aparèixer els bombers. Se'm van posar els pèls de punta perquè vaig notar que representàvem una cosa molt important per a la gent. Una mena de símbol, un cos que està amb ells per al que es bo i per al que és dolent».

«El tema de l'1 d'octubre, s'ha polititzat, però la nostra idea primera era ajudar la gent», assegura el caporal. «La idea era anar a evitar que hi hagués mals majors, fer de mediadors entre la gent i l'Estat. Evitar la confrontació. Ajudar tothom, els que pensen d'una manera o pensen d'una altra. Vaig arribar a escoltar que hi havia una citació pendent de la justícia, però no ens va arribar res. Estem una mica amb els pèls de punta i qualsevol cosa que feies podia ser posada en dubte. No sé que passarà al futur».

-Si es tornés a repetir una situació similar a la de l'1 d'octubre, actuarien de la mateixa manera?

-Hauríem d'haver donat una informació prèvia perquè no es malinterpreti la nostra acció. Dir que els bombers estàvem allà per ajudar i evitar la confrontació. Però pel que fa a ajudar a la gent, sempre-, afirma Martínez.