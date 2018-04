Martí Vallès, reescollit com a alcaldable d'ERC a Cassà

L'alcalde de Cassà de la Selva, Martí Vallès, ha tornat a ser escollit per ser el candidat a l'alcaldia d'ERC a les properes eleccions municipals del 2019. L'elecció la van fer divendres al vespre els membres de la secció local d'ERC en una assemblea oberta a la sala La Coma i en la que només es va presentar la seva candidatura.

En el discurs de presentació, Vallès va destacar que «aquest primer mandat de govern l'he viscut molt intensament» i «vull seguir treballant incansablement, com hem fet fins ara, per Cassà». Vallès va dir que aquests anys «m'han permès estar encara més orgullós de Cassà i de tota la seva gent».

L'objectiu serà «seguir fent política de la manera que ja hem demostrat», «escoltant les persones i posant a la seva disposició totes les eines de participació ciutadana possibles, amb transparència i comunicació» que «ha demostrat ser efectiva a Cassà, ja que en menys de tres anys d'estar al govern hem aconseguit posar el municipi al mapa de Catalunya per la quantitat d'activitats que s'hi fan i per les iniciatives dels cassanencs». Vallès va destacar que han aconseguit reduir «dràsticament l'endeutament, sortir del pla de proveïdors i sanejar econòmicament l'ajuntament», cosa que ha «permès i ens permetrà afrontar inversions importants».

Finalment, va apuntar alguns dels reptes, com seguir «amb la rehabilitació del nucli històric», «consolidar Cassà com a municipi referent en l'àmbit cultural i musical, mantenint noves apostes com el Càntut, la Fira del Tap, Santa Tecla, o el Solfejant», «seguir amb la millora de la zona esportiva» i «seguir amb totes les estratègies per promocionar Cassà arreu de Catalunya i el món». Tot, va reblar, «acompanyat amb les actuacions de suport al comerç local i la rehabilitació d'habitatges».