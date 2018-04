Millo accepta la reunió amb Madrenas però no vol parlar de les càrregues de l'1-O

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va confirmar que es reunirà amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Millo, però, va advertir que «no té sentit» trobar-se per parlar de les càrregues policials de l'1-O.

En una atenció als mitjans en el marc d'una trobada amb militants del PP a Platja d'Aro, Millo va concretar que «és positiu» reunir-se per parlar de les qüestions que «importen als gironins». Així, va descartar parlar del tema de les càrregues policials de l'1-O, tal i com demanava Madrenas. Amb tot, es va mostrar «satisfet» que la batllessa «hagi rectificat» i accepti trobar-se. «Ella va dir que no tornaria a parlar amb cap representant del govern espanyol, és bona senyal que canviï de parer», va assenyalar Millo, que «espera» poder recuperar una «relació institucional» entre administracions.

Pel que fa als temes que caldrà abordar, va deixar clar que «caldrà fixar un ordre del dia», perquè es tracta «d'una reunió de feina i no pas d'un acte polític». Millo va confirmar que el seu equip ja s'ha posat en contacte amb el de Madrenas per concretar la data i l'ordre del dia, on presumiblement no hi haurà cap referència a l'1-O. «Ha de ser una trobada de treball entre l'administració general de l'Estat que represento jo, i la local que representa la senyora Madrenas. Aquest ha de ser l'objecte de feina, no cap altre», va assenyalar.

Madrenas vol demanar a Millo si l'Estat pensa assumir responsabilitats «per l'ús desproporcionat de la força» el dia del referèndum, si es planteja indemnitzar les víctimes i li reclama que el govern espanyol actuï perquè es retirin les causes contra els càrrecs electes i els ciutadans investigats arran de l'1-O i les protestes posteriors.

Millo va aprofitar per carregar contra el to utilitzat per Madrenas a la carta que li va enviar per sol·licitar la reunió i va dir que, al contrari que el seu, el de Madrenes no va ser «ni respectuós ni amable».

Investir un quart candidat



D'altra banda, sobre les declaracions del portaveu de JxCat, Eduard Pujol, on obria la porta a investir un quart candidat, Millo va considerar que són «una bona notícia» i un «canvi positiu». «És una bona notícia perquè forma part dels objectius del govern d'Espanya, retornar a l'ordre constitucional i estatutari», va dir concretant que «és el que més li convé» a la majoria de ciutadans.

Sobre si podria haver-hi una reunió entre la Generalitat i l'Estat en cas d'investidura, Millo va deixar clar que «no és bo» anticipar-se als fets. «S'ha de tornar a la legalitat i la confiança i caldrà recuperar el diàleg entre catalans per recosir la societat», va dir.

El delegat va relatar que «s'haurà de veure com comença a caminar» el nou executiu català, i es va mostrar convençut que no s'anirà a noves eleccions però en cas que s'esgoti el termini la culpa haurà estat dels independentistes que hauran «paralitzat» la situació.

En relació a la continuïtat de l'aplicació del 155, va deixar clar que la formació d'un nou Govern farà que se suspengui una situació que, recordava, «és excepcional».

Finalment, el delegat va concretar que no sap encara si el Ministeri d'Hisenda ha fet arribar l'informe al jutge Llarena, amb relació a les despeses de l'1-O. Millo va deixar clar que la documentació oficial diu que no es van gastar diners públics, però que cal veure què diu la investigació judicial.