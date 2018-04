Articles de Viquipèdia com a deures a la UdG

Un projecte de la Universitat de Girona. Els estudiants d'una de les assignatures del grau en Criminologia realitzaran diferents articles com a projecte que serviran per enriquir la Viquipèdia, l'enciclopèdia col·laborativa que es pot trobar a la xarxa. La premissa que han rebut és: «Has de fer l'article que t'agradaria llegir quan cerquessis sobre aquest tema». Els treballs aniràn enfocats a les escoles clàssiques de la criminologia.

La Viquipèdia és una enciclopèdia elaborada col·laborativament per alguns dels seus mateixos lectors. Molta gent millora constantment els articles, realitzant-hi milers de canvis que s'enregistren íntegrament en els historials de cada article i que es poden veure a la pàgina de canvis recents. Es tracta de l'enciclopèdia digital més extensa que existeix en l'actualitat, que informa en 298 idiomes diferents i s'estructura a partir d'un treball obert i col·laboratiu per part dels mateixos usuaris.

Un projecte universitari

Tots els articles sempre són millorables: corregint faltes d'ortografia o de gramàtica, adequant la redacció, ampliant el contingut i millorant les referències bibliogràfiques. I, precisament d'aquesta voluntat, n'ha sortit un projecte a la Universitat de Girona en una de les assignatures del grau en Criminologia, on els alumnes tenen com a deures millorar les veus relacionades amb el currículum de la seva assignatura. L'objectiu principal és que els alumnes potenciïn i comparteixin el seu coneixement tot editant articles de la Viquipèdia en el marc d'un projecte educatiu, on puguin ensenyar al món tot allò que estan aprenent.

Els organitzadors consideren que quan s'edita la Viquipèdia es millora de manera significativa l'aprenentatge, es col-labora en una obra molt consultada, es consulten i es referencien diverses fonts i s'entén que el coneixement no és monolític ni únic.

L'assignatura està dirigida per la professora Maribel Narváez i té com una de les línies principals que han de ser els mateixos alumnes que estan cursant l'assignatura els qui triïn quin tipus de treball volen realitzar. La premissa que han rebut és: «Has de fer l'article que t'agradaria llegir a la Viquipèdia quan cerquessis sobre aquest tema». En principi la idea és que es facin treballs sobre les escoles clàssiques de la criminologia, però seran els alumnes els qui acabin decidint sobre quin és el tema concret que volen treballar. Fins d'aquí a un temps (quan s'hagi actualitzat la pàgina) no se sabrà quins són els articles que han elaborat.

Avantatges per a tots

El tipus de treball proposat té un triple vessant a tenir en compte: els avantatges que aporta als alumnes, als mestres i al centre. Els estudiants en poden treure motivació, un aprenentatge significatiu, unes competències digitals, la millora de la capacitat comunicativa, un treball col·laboratiu així com una reflexió de caràcter més epistemològic.

Pel que fa als docents, aquests poden gaudir d'un retorn públic més específic, ja que la Viquipèdia és un dels millors canals per fer-ho possible i permetre que la societat es beneficiï de les seves recerques. Una activitat com aquesta també permet una avaluació més rica, un canvi de dinàmica en la manera de treballar, així com un punt d'innovació, necessari per a qualsevol tipus de material docent. Finalment un projecte com aquest també aporta una mica de prestigi per al centre que l'embolcalla, ja que permet presentar-se com una institució viva i actual, que participa de forma activa en la creació de coneixement, avalat pels seus professors.