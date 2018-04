Banyoles treballa per "apoderar" els veïns de la Farga i vol exportar el model a Canaleta

Al barri de la Farga de Banyoles s'estan destinant esforços per "apoderar" els seus veïns i fomentar la seva participació i corresponsabilitat al barri. Es tracta d'un treball en xarxa, que compta amb la participació d'entitats, tècnics i els mateixos veïns que viuen en la zona on hi ha la major concentració de persones d'origen estranger de tota la ciutat. La idea va sorgir del Consell de Barri, després de veure que alguns veïns eren molt crítics, entre altres coses, perquè desconeixien els esforços econòmics fets a la zona. El més important, el projecte de reforma integral que va culminar el 2016 amb una inversió de més de 7 MEUR.

Després d'un any de feina, han sorgit iniciatives com la neteja d'una de les places en un casal d'estiu, la formalització d'un club de futbol amb joves i properament la participació del carrer Girona a l'Exposició de Flors de Banyoles amb un disseny fet pels mateixos veïns. Serà el primer cop que el certamen inclou en el circuit un carrer que connecta la Farga amb el centre.

A la Farga de Banyoles s'ha fet una feina "de formiga" però "molt ràpid" per intentar "apoderar" els veïns d'aquest barri. Són paraules de la regidora de Benestar Social de la ciutat, Ester Busquets, que subratlla que ha estat possible gràcies al treball en xarxa amb tots els actors que treballen en aquesta zona: entitats, tècnics, associacions i veïns. Una feina que es resumeix amb una eina que ha estat clau, el que han anomenat Plegats Fem Farga. Es tracta d'un espai de trobada i interacció format per veïns i entitats del barri que es reuneixen periòdicament per treballar els temes que preocupen els veïns en diferents comissions.

El principal objectiu és que els veïns siguin "el motor" i que "s'estimin el seu barri i treballin per al seu barri", afirma Busquets. Però per això calia combatre el principal obstacle, com era el desconeixement i la desinformació de bona part de la població sobre el que s'estava fent a nivell d'administracions i serveis. Un fet que generava, en alguns casos, actituds "molt crítiques" i poc constructives. Així es va constatar, explica la regidora, durant un Consell de Barri de finals del 2017 en què els assistents van expressar les seves queixes de forma "acalorada". També es va detectar que hi havia un grup de joves que eren molt crítics i es va decidir fer una reunió amb ells, juntament amb membres de l'associació de veïns, per comentar les seves preocupacions i concretar el que no els agradava del barri. A partir d'aquí, es va començar a treballar en com se'ls podia implicar per treballar plegats en la "resolució de problemes".

Una flor de l'Exposició de Flors de Banyoles a La Farga en una imatge de l'abril del 2018.

Des de l'Ajuntament es van adonar que, malgrat els recursos econòmics i professionals que es destinaven al barri, "tota aquesta feina no es visualitzava i la població no ho valorava per desconeixement", explica la regidora. De fet, en els darrers anys s'han fet esforços per evitar la degradació urbana i problemes de convivència amb un pla integral que va començar el 2006 i va completar-se el 2016. La inversió va ser de més de 7 MEUR, la meitat dels quals van provenir de la Generalitat amb el Pla de Barris. En total es van fer una trentena d'actuacions per millorar aspectes com la connectivitat del barri amb el centre, accions per a la cohesió i integració social i millores urbanes.

La cap de serveis i programes comunitaris de l'Àrea de Benestar Social del Pla de l'Estany, Mariona Grivé, detalla algunes de les iniciatives que s'han tirat endavant, com ara la programació d'activitats al Centre Cívic durant el juliol dirigida als veïns (com ara un taller de dansa africana, propostes culturals) o les sessions informatives sobre temes com ara l'alimentació o les drogues), així com la neteja de la plaça de la Pau a càrrec d'un brigada de joves i mares durant l'estiu organitzat per l'entitat Leiki Yakaru, on es treballen els bons usos dels espais públics i el lleure. L'estiu passat es va acordar pintar jocs al terra de la plaça i recuperar una font que hi havia, amb el compromís dels joves que se'n cuidarien. "Es tracta de corresponsabilitzar els veïns perquè prenguin consciència i entenguin que és responsabilitat de tots tenir cura dels espais públics", explica Grivé. Una altra iniciativa important per als joves ha estat la formalització de l'equip de futbol La Farga que contribueix a "crear identitat de barri".

Des de l'Ajuntament, afirmen que encara hi ha molt a fer però que l'experiència del Plegats Fem Farga està essent molt positiva. De fet, estan treballant per exportar el model al barri de Canaleta, adaptant-se a les característiques i necessitats d'aquest altre barri que concentra el major nombre de joves de tota la ciutat.



L'Exposició de Flors inclourà el carrer Girona

La connexió del barri amb la resta de la ciutat és un altre aspecte que es treballa. En aquesta línia, s'ha decidit que enguany l'Exposició de Flors de Banyoles inclogui en el seu circuit el carrer Girona, que va des de la Farga fins al centre de la ciutat i que connecta els dos espais. Algunes famílies i joves estan treballant aquests dies en el disseny de la decoració i el suport d'empreses i entitats de la ciutat que col·laboren amb el muntatge. L'any passat, el certamen ja va incloure la plaça Rafael Vilarrubias.

Una de les joves que participen en aquest taller és la Chaima. Té 20 anys, la seva família és d'origen marroquí i porta tota la vida vivint a La Farga. També participa en algunes comissions del Plegats Fem Farga i admet que encara hi ha molta feina a fer per part de les administracions però també els veïns, "tots junts". Un dels principals obstacles, admet aquesta jove, és que molts veïns "només pensen en el que passa a casa, portes endins, i el que passa al barri els és igual". Cal fer molta pedagogia, afegeix, amb temes com ara la recollida de deixalles i el manteniment dels espais comuns.

L'altre prioritat, per Chaima, és fer que la Farga no quedi "al marge" de la ciutat, perquè els veïns sentin que formen part de Banyoles. Una de les coses que més li dol, explica, és veure com algunes persones passen ràpid perquè pensen que no és segura. "M'agradaria que això no passés perquè el barri és molt segur i vull que tothom se senti com jo, segura". Malgrat tot, és optimista i creu que s'està treballant en la bona direcció.

El barri de la Farga està situat a l'extrem sud de la ciutat i està envoltat pel polígon industrial. Va néixer els anys 80 amb la construcció dels primers blocs de pisos i ha concentrat bona part de la població nouvinguda a la ciutat (inicialment de l'estat espanyol i a mitjans anys 80 sobretot continent africà). Pel que fa al percentatge de persones estrangeres residents al barri, aquestes representen un 39,3% mentre que la mitjana a Banyoles és del 19,5%. Ara bé, si es té en compte el lloc de naixement, pràcticament el 80% dels veïns del barri són d'origen estranger tot i haver adquirit la nacionalitat espanyola. Per països, Gàmbia està al capdavant, seguit del Marroc, Xina, Senegal, Mauritània, Romania, Mali i Colòmbia, entre d'altres.