Cassà aprova un projecte executiu de prevenció d'incendis forestals

El Ple Municipal de Cassà va aprovar dijous passat el projecte executiu de prevenció d'incendis forestals del municipi, el qual detalla les actuacions que s'han de fer a les zones del nucli urbà a menys de 500 metres de zona forestal per tal de crear una franja de seguretat contra qualsevol incendi. A aquesta zona s'hi haurà de fer actuacions especials com per exemple evitar-hi la vegetació seca i que els arbres estiguin espaiats. El projecte aprovat quantifica i determina la franja de prevenció d'incendis forestals del nucli urbà del poble. L'aprovació d'aquest pla se suma a les actuacions ja fetes juntament amb la Diputació de Girona, els Bombers i l'ADF des de l'any passat. Des de llavors, s'ha actuat en la neteja d'una longitud de més de 36 quilòmetres de camins públics i s'ha millorat els entorns dels punts d'aigua per facilitar la tasca dels grups d'extinció, entre d'altres.