Les derivacions de pacients a la sanitat gironina baixen un 9%

El Departament de Salut va derivar 2.826 pacients gironins del seu centre de referència a un altre per passar pel quiròfan i descongestionar així les llistes d'espera a la demarcació. Segons les xifres que publica anualment el Servei Català de la Salut, el CatSalut, la dada suposa un descens del 9% respecte al 2016, amb 277 pacients menys que fa un any, quan eren 3.103.

Des del Departament de Salut, recorden que és un objectiu a llarg termini anar reduint aquestes derivacions, que es gestionen segons les necessitats assistencials i amb l'objectiu de garantir el compliment dels terminis de les llistes d'espera quirúrgiques.

Prop del 80% dels usuaris derivats l'any passat, 2.258, van ser intervinguts en un dels dos centres privats de la regió sanitària de Girona que formen part de la xarxa pública de salut, la Clínica Clínica Girona i la Salus Infirmorum de Banyoles, que tenen un conveni amb el CatSalut per absorbir una part de l'activitat quirúrgica d'altres centres.

Es van derivar un 14% menys de pacients de la sanitat pública cap a la privada; i 1.174 van ser operats a la Clínica Girona mentre que 1.084 més van ser atesos a la Clínica Salus, segons les dades que cada any publica el Departament de Salut.

En el cas de la Clínica Girona, la majoria dels usuaris, 1.015 pacients, provenien de l'hospital Josep Trueta de Girona, mentre que 158 hi van arribar derivats dels hospitals Sant Jaume de Calella i el de Blanes, i un de l'hospital Santa Caterina de Salt. La clínica gironina va intervenir l'any passat 252 pacients menys que el 2016, quan van ser 1.429 i d'aquests, 1.045 derivats des del Trueta.

Pel que fa a la Clínica Salus de Banyoles, el 100% dels pacients intervinguts eren originaris del Trueta, el centre que més deriva de tot Catalunya.

L'any passat l'hospital de referència a la regió sanitària de Girona va traslladar 2.540 persones a d'altres centres, gairebé un de cada quatre pacients catalans que van ser operat en un hospital que no era el seu durant el 2017.

I és que, a part dels usuaris que va derivar a les dues clíniques, des del centre de referència de les comarques gironines també se'n van traslladar 441 més cap al Santa Caterina de Salt.

Per la seva banda, 30 pacients de l'hospital saltenc van fer el camí invers i van ser operats en un dels quiròfans del Trueta, mentre que dos va ser intervinguts en un dels dos centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Al seu torn, segons les dades de Salut, els hospitals de Blanes i Calella van derivar 202 pacients, la majoria (158) a la Clínica Girona, però també 27 a l'hospital Santa Caterina i 17 més al Sagrat Cor de Barcelona.

Pel que fa a l'hospital de Palamós, va derivar 26 pacients a altres centres, i en el cas de Figueres, van ser divuit els usuaris traslladats a Olot. Finalment, la Clínica Girona va traslladar set pacients: un al Trueta i la resta a Calella i Blanes.

Assumir més intervencions

Un dels projectes clau per al futur de la sanitat gironina, l'ampliació del bloc quirúrgic i l'hospital de dia de l'hospital Trueta, permetrà que el centre assumeixi més intervencions. Aquesta obra es considera «molt necessària» des de Salut per «poder incrementar la capacitat de resposta del bloc quirúrgic actual, amb l'objectiu de cobrir tant les necessitats cada vegada més grans d'activitat quirúrgica oncològica i d'alta tecnologia, com de complir els temps de resposta garantits pel CatSalut per a la cirurgia no oncològica».

El projecte preveu la construcció d'un edifici nou de 3.900 metres quadrats distribuïts en tres plantes sobre l'ICO, amb la qual cosa el Trueta passarà dels onze quiròfans actuals a setze.