Mascotes Corçà celebra la 5a edició del Fimac

La fira Fimac, dedicada a l'ampli univers dels animals de companyia, va fer cinc anys de vida amb una multitud d'activitats i concursos. La fira va iniciar-se a les 10 amb la Cavallada, una exhibició de cavalls amb carruatges a la plaça del Firal. Durant el matí, es van fer diverses activitats a racons diferents del poble, com la masterclass de gossos per part del servei d'educadors animals Lladruc o la doma natural de cavalls de part de Lluís Pell. A la tarda, es va fer una exhibició d'aus rapinyaries a càrrec d'Acariciando el Aire i a dos quarts de set, el concurs caní per a tota classe de gossos va acomiadar la fira.