Ofensiva al soroll als menjadors escolars

Una empresa especialitzada en la gestió de serveis de cuina i lleure als menjadors escolars ha posat el focus en un problema que va més enllà del menjar i l'atenció als alumnes: el soroll. Per avalar la necessitat de reduir la contaminació acústica, la psicòloga clínica Teresa Ribalta –que dona suport a la iniciativa– alerta que l'excés de soroll pot provocar desconcentració, mal de cap, tensió muscular, insomni, estrès i disminució del rendiment cognitiu dels infants.

La comunitat d'aprenentatge i escola Amistat, de Figueres, és la primera que desenvolupa el projecte «Sense soroll, somrius» a Girona i que l'empresa Teno fa a 20 centres catalans. També gestiona el menjador de la llar d'infants Montessori-Palau de Torroella de Montgrí, però l'acció contra el soroll es fa a partir de Primària.

A banda de referir-se als perjudicis llistats per Teresa Ribalta –psicòloga clínica d'infants i adolescents a la Fundació Orienta, especialitzada en l'atenció integral de la salut mental de menors–, Teno remarca que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala la població infantil com un dels grups més vulnerables a patir els perjudicis del soroll en la salut.

Formació dels monitors

El director general de l'empresa, Eduard Terrades, va explicar que «ens vam adonar que el soroll als menjadors no és només perquè els nens criden, sinó que s'ha de tractar el tema acústic dels sostres, posar taps a les cadires, canviar estovalles... anar més enllà». L'empresa va arribar a la conclusió que calia fer una diagnosi acústica i una anàlisi integral de cada centre «per abaixar els decibels», intervenint tant en els hàbits i la formació dels monitors com en el comportament dels alumnes.

El programa es va presentar el 24 d'abril, vigília del Dia Mundial Sense So, i ja s'estan formant els coordinadors. Terrades va explicar que d'aquí a un any valoraran «els decibels i la percepció d'infants i monitors d'estar en un menjador sense sorolls», amb el propòsit «que el nen no percebi el silenci com un càstig» i aprengui pautes per treballar la relaxació.

Pel que fa l'escola Amistat de Figueres, ara es treballa en l'anàlisi per elaborar un pla global que es desenvoluparà el curs vinent. Llavors, s'aplicaran mesures que ja s'han experimentat, com «l'actuació d'un mim a l'estona del menjador, perquè vegin que és igual de divertit estar en entorn relaxat», va dir Terrades; la designació d'encarregats de taula –alumnes– responsables del silenci, als quals es reconeixerà la bona feina; i jocs de pati basats en el so o en tubs xiuxiuejadors d'endevinalles, per parlar a cau d'orella.

En paral·lel, es treballarà la sensibilització de la comunitat educativa, en una acció que el director de l'empresa va comparar amb la conscienciació sobre el reciclatge. Terrades va especificar que «es preveuen canvis estructurals, grans o petits, que es puguin integrar perquè no siguin una despesa addicional per a l'escola».