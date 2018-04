Les platges de l'Escala es lleven plenes de creus grogues

Les platges de l'Escala es van llevar ahir diumenge amb un total de 1.500 creus grogues clavades a la sorra com a símbol de la «mort a la llibertat» pels empresonaments al Govern català i «els Jordis». L'acció s'ha fet a les platges de Riells, al Port de'n Perris, a la platja de les Barques, i a la platja del Portitxol. És, de nou, una performance per reclamar la república i denunciar «la manca de llibertat».

Aquesta pràctica ve conduïda de la ma dels Comitè de Defensa per a la República. Ja a finals de març, els CDRs ja van fer una acció similar en diferents platges de la comarca, concretament a les platges del Port de la Selva, Cadaqués i Argelés (Catalunya del Nord). En concret, se'n van clavar 1.500 al Port de la Selva, 1.200 a Argelés i prop de 300 a Cadaqués. L'acció es va fer aprofitant la nombrosa presència de turistes, a qui la representació va agafar per sorpresa. L'Ida Andvad, una noruega que viu a Terrassa, reconeix que no en sabia res sabia i li ha semblat «molt impactant»

Segons van explicar fonts de l'organització la voluntat inicial era fer 8.000 creus i reproduir l'acte de manera simultània en diverses poblacions de la Costa Brava, però circumstàncies com la detenció de Carles Puigdemont, el 26 de març a Alemanya, va fer que s'avancés més del que estava previst.