Un projecte de robòtica gironí, entre els vint millors del món

Un projecte de robòtica desenvolupat per estudiants gironins ha estat seleccionat entre els vint millors del món. Un grup d'alumnes de l'escola Fedac Sant Narcís de Girona ha desenvolupat un sistema per evitar embussos a les canonades d'aigua domèstica que ha estat escollit entre els 3.200 projectes presentats per equips de tot el món. Els Wolvineers ha aconseguit fer arribar el seu projecte a la gran final mundial de la First Lego League Global Innovation Award, que es farà a Califòrnia el juny després de quedar segons a la final estatal celebrada a Logronyo. Aquesta fita també els portarà a Hongria el 16 de maig a competir a la final continental.

A Girona es produeixen de mitjana 40 embussos diaris al sistema d'evacuació d'aigües residuals que, molts cops, acaben en inundacions als habitatges. Això suposa un gran cost econòmic per als inquilins. El sistema ideat pels alumnes del centre gironí evita que aquests taps acabin formant-se del tot, perquè detecta quan es comencen a crear. Per fer-ho, disposa d'un sistema de sensors que es pot comunicar amb les empreses de manteniment.

Els sensors monitoritzen el nivell de l'aigua a l'interior de les canonades i mesuren el temps que triga a normalitzar el seu cabal òptim. Mesurant una sèrie de paràmetres poden determinar si s'està provocant un tap i així es pot avisar a la companyia de desembossament abans que es produeixi l'embós total.

El projecte s'està acabant de dur a terme amb l'empresa de desembussos Girojet Tecnoelèctric Girona, que crea sistemes intel·ligents i amb professorat de la Universitat de Girona. D'aquí en sortirà un prototip que podria arribar al mercat en un futur proper.

Perquè els onze membres dels Wolvineers puguin anar a la final als Estats Units el mes vinent els calen uns 16.000 euros. Fins ara compten amb el suport d'empreses privades i públiques, l'administració i han engegat una campanya de micromecenatge, a més de dur a terme activitats pels barris de Girona per recaptar diners.

A Califòrnia l'equip guanyador rebrà 20.000 dòlars, i hi ha dos premis de 5.000 per a segon i tercer.e.