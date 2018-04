Rua de luxe Carnaval de primavera a Platja d'Aro

Platja d'Aro va celebrar ahir la primera edició de l'esdeveniment «El Carnaval de Carnavals», una rua formada per 23 carrosses tant del municipi com d'arreu de les comarques gironines i que van assolir altes qualificacions en les seves respectives desfilades d'enguany. Les carrosses participants, que van comptar amb més de 1.200 figurants, optaven a cinc premis en cada categoria: de carrosses i comparses, un total de 8.600 euros. Un cop finalitzada la rua, organitzada per la Regidoria de Turisme del municipi, la plaça dels Estanys va ser l'escenari del ball popular a càrrec del grup La Banda del Drac, i seguidament es va fer el repartiment de premis.