Santa Cristina d'Aro viu la tradicional Festa de la Gent Gran

Més de 200 persones de més de 65 anys de Santa Cristina d´Aro van ser homenatjades ahir dins de la celebració de la Festa de la Gent Gran, que va arribar a la XXXVII edició i que va organitzar l´Ajuntament. La festa d´homenatge va començar a les 11 del matí amb la benedicció del terme. Seguidament, hi va haver missa solemne oficiada pel rector, mossèn Josep Colomer, amb l´acompanyament de la coral Santa Cecília, que va tancar l´ofici religiós amb un petit concert. La festa va continuar al pavelló d´Esports, on van actuar els alumnes de l´Escola Municipal de Música i hi va haver un dinar de germanor.