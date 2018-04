Vilobí multiplica per cinc els viatgers de Perpinyà

Estratègia. Al febrer, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, prometia una inversió de 464 milions a l'aeroport de Girona per als propers anys. Pocs dies després de l'anunci, el director de les instal·lacions, Lluís Sala, definia els objectius estratègics: ser el segon aeroport de Catalunya i el primer del sud de França. L'estadística diu que Vilobí guanya clarament el «partit» contra Rivesaltes.

Aena, ambiciosa, vol «manllevar» l'epítet oficial en francès de l'aeroport de Perpinyà: «Sud de France» (en té un altre, «Rivesaltes», el nom del poble que acull l'aeròdrom). Aconseguir que els occitans –Occitània és, des de fa un parell d'anys, el macrodepartament que uneix el Lleguadoc-Rosselló i el Midi-Pyrenées, amb la potent Tolosa de capital– pensin en l'aeroport de Girona-Costa Brava a l'hora d'afagar un avió és un dels objectius estratègics del nou pla d'impuls de les instal·lacions síties a Vilobí d'Onyar dissenyat pel gestor aeroportuari espanyol i el Ministeri de Foment, que passa per una (de moment) promesa d'inversió de 464 milions que, entre d'altres grans obres, es destinaran a construir l'anhelat baixador del tren d'alta velocitat, a ampliar la terminal en 70.000 m2 i a guanyar 55.000 m2 d'espai per aparcar-hi més avions.

Lluís Sala, director de l'aeròdrom gironí, en una entrevista a Diari de Girona (27/02/2018), concedida pocs dies després que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, pronostiqués el diluvi de milions que ha de caure sobre Vilobí, confirmava la major: «la nostra idea passa per ser el segon aeroport de Catalunya i el primer del sud-est de França». Et voilà. Ara bé, també pel que fa a aquest projecte tot està per fer i tot és possible: a mitjans d'aquest mes, en una resposta parlamentària al diputat del PDeCAT Jordi Xuclà, que preguntava sobre el calendari d'inversions del nou Pla Director dels aeroports de Girona i de Barcelona-El Prat, Foment evitava concrecions i es remetia a la primera versió del Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2017-2021, on les noves inversions que ha de rebre Vilobí, segons De la Serna, no es concreten.

Tot està per fer: segons dades d'Aena, el 2017 van passar per l'aeroport de Girona 52. 217 clients francesos, només el 2,6% del total (1.946.874). A tenor de la pobra estadística, créixer en aquest mercat els propers anys –amb l'ajuda de la connexió d'AVE que situaria Perpinyà a quaranta minuts de la terminal de Vilobí; el trajecte en alta velocitat Perpinyà-Girona en dura 38– no hauria de ser difícil.

Però tot és possible: l'aeroport català parteix d'una posició clarament avantatjosa respecte el francès, ja que Vilobí gairebé quintuplica el nombre de viatgers de Rivesaltes: gairebé dos milions (exactament 4,7 vegades més) contra 410.323 el 2017, segons dades oficials. Girona també supera folgament el rival francès en destinacions comercials: aquesta temporada d'estiu n'ofereix 42, mentre que l'Aeroport de Perpinyà en té operatives 13 (quatre de domèstiques, tres al Regne Unit, i una connexió a cadascun dels següents països: Bèlgica, Algèria, el Marroc, Itàlia, Alemanya i Irlanda). Una diferència proporcional de tres a un a favor de Vilobí. En la comparativa, Rivesaltes només surt vencedor en el nombre d'operacions, que el 2017 van sumar 44.197; ara bé: només el 9,3% corresponen a vols comercials, el punt fort de l'aeroport de Girona.